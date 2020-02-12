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Нацрада виписала десятки штрафів радіостанціям через нестачу українських пісень

Середа, 12 лютого 2020, 13:22
Нацрада виписала десятки штрафів радіостанціям через нестачу українських пісень

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за період дії мовних квот оштрафувала українські радіостанції на майже 1,8 млн грн.       

Джерело: заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук, яку цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Якщо в 2017 році ця сума приблизно становила 70 тис. грн за невиконання квоти щодо частки пісень, то у 2019 році – близько 2 тис. грн. І, якщо серед порушників упродовж 2017–2018 років були переважно загальнонаціональні радіомовники, то у 2019-му – це чотири місцеві радіостанції. Тобто, як бачимо, тенденція позитивна. На жаль, штрафи є ефективною протидією порушенням, тому що будь-які попередження не є такими дієвими".

Деталі: Загалом за період дії закону було накладено 29 штрафів на загальну суму приблизно 1,8 млн грн. Із них 21 штраф стосувався квоти пісень українською мовою - це становило приблизно 1,6 млн грн.

Санкцією за порушення вимог закону є стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до Державного бюджету упродовж 30-ти днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.

Передісторія:  

  • За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні були запроваджені квоти для підтримки державної мови. Також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.
  • Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.
  • У 2019 році уряд об’єднав у єдине Міністерство культури, молоді та спорту три відомства – Міністерство  культури, Міністерство молоді та спорту, а також Міністерство інформаційної політики.
  • У січні президент Володимир Зеленський захотів роз'єднати об'єднані Міністерство економіки, Міністерство культури і Міністерство у справах ветеранів і доручив розробити прем'єр-міністру Олексію Гончаруку "новий підхід".

"Українська правда" у Threads

Теми: мова
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