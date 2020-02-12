Нацсовет выписал десятки штрафов радиостанциям за недостаток украинских песен
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за период действия языковых квот оштрафовала украинские радиостанции почти 1,8 миллиона гривен.
Источник: зампредседателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, которую цитирует "Укринформ".
Прямая речь: "Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году - около 2 тыс. грн. И, если среди нарушителей в течение 2017-2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019-м - это четыре местные радиостанции. То есть, как видим, тенденция положительная. К сожалению, штрафы являются эффективным противодействием нарушениям, так как любые предупреждения не действуют".
Детали: Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн. грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это составляло примерно 1,6 млн грн.
Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.
Предыстория:
- При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка. Также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский язык является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.
- Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.
- Команда президента Владимира Зеленского, который до выборов был преимущественно русскоязычным, высказывалась, что языковой закон нужно отменить, а языковые квоты для радио и телевидения - пересмотреть.
- В 2019 году правительство объединило в единое Министерство культуры, молодежи и спорта три ведомства - Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, а также Министерство информационной политики.
- В январе президент Владимир Зеленский захотел разъединить объединенные Министерство экономики, Министерство культуры и Министерство по делам ветеранов и поручил разработать премьер-министру Алексею Гончарук "новый подход".