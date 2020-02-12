Нацсовет выписал десятки штрафов радиостанциям за недостаток украинских песен

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за период действия языковых квот оштрафовала украинские радиостанции почти 1,8 миллиона гривен.

Источник: зампредседателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, которую цитирует "Укринформ".

Прямая речь: "Если в 2017 году эта сумма примерно составляла 70 тыс. грн за невыполнение квоты по части песен, то в 2019 году - около 2 тыс. грн. И, если среди нарушителей в течение 2017-2018 годов были преимущественно общенациональные радиовещатели, то в 2019-м - это четыре местные радиостанции. То есть, как видим, тенденция положительная. К сожалению, штрафы являются эффективным противодействием нарушениям, так как любые предупреждения не действуют".

Детали: Всего за период действия закона было наложено 29 штрафов на общую сумму примерно 1,8 млн. грн. Из них 21 штраф касался квоты песен на украинском языке - это составляло примерно 1,6 млн грн.

Санкцией за нарушение требований закона является взыскание штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Его вещатели обязаны уплатить в государственный бюджет в течение 30 дней после принятия Нацсоветом соответствующего решения.

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