Новини 12 лютого: Порошенко про Єрмака, Єрмак про воду в Крим

Порошенко про призначення Єрмака: Шило на мило і поганий знак, Єрмак про воду в Крим: Це особиста думка Арахамії— новини, які були актуальні 12 лютого.

Про Порошенка

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що зміна голови Офісу президента з Андрія Богдана на Андрія Єрмака посилить рух до капітуляції України перед Росією.

Про Єрмака

Новопризначений голова ОП Єрмак заявив, що питання подачі Україною води в окупований Росією Крим на переговорах ніколи не піднімалося.

Вчора Арахамія заявив, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку Путіна по Донбасу.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала в Державному бюро розслідувань повідомлення про підозру у погрозах президенту Володимиру Зеленському.

З Facebook і Instagram видалили більше сотні антиукраїнських акаунтів, які вели розвідслужби Росії.

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов з вимогою заборонити вживання слова "слуга" у назві партії.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден зайняв лише п’яте місце на праймеріз у Нью-Гемпширі — це вже другий його провальний результат у президентській кампанії.

Компанія, яка вираховувала у співробітників гроші з зарплати за перерви на куріння, виграла справу у вищому суді Іспанії.