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Новости 12 февраля: Порошенко про Ермака, Ермак про воду в Крым

Среда, 12 февраля 2020, 19:31
Новости 12 февраля: Порошенко про Ермака, Ермак про воду в Крым

Порошенко о назначении Ермака: Шило на мыло и плохой знак, Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии — новости, которые были актуальны 12 февраля.

О Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает, что смена главы Офиса президента с Андрея Богдана на Андрея Ермака усилит движение к капитуляции Украины перед Россией.

О Ермаке

Новоназначенный глава ОП Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.

Вчера Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина получила в Государственном бюро расследований сообщение о подозрении в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Из Facebook и Instagram удалили более сотни антиукраинских аккаунтов, которые вели разведслужбы России.

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием запретить употребление слова "слуга" в названии партии.

Бывший вице-президент США Джо Байден занял лишь пятое место на праймериз в Нью-Гемпшире – это уже второй его провальный результат в президентской кампании.

Компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.

Украинская правда
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