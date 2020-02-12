Новости 12 февраля: Порошенко про Ермака, Ермак про воду в Крым

Порошенко о назначении Ермака: Шило на мыло и плохой знак, Ермак о воде в Крым: Это личное мнение Арахамии — новости, которые были актуальны 12 февраля.

О Порошенко

Бывший президент Петр Порошенко считает, что смена главы Офиса президента с Андрея Богдана на Андрея Ермака усилит движение к капитуляции Украины перед Россией.

О Ермаке

Новоназначенный глава ОП Ермак заявил, что вопрос подачи Украиной воды в оккупированный Россией Крым на переговорах никогда не поднимался.

Вчера Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны Путина по Донбассу.

О телеграм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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