Компенсація за авіатрощу МАУ: Україна говоритиме від імені країн, чиї громадяни загинули

Україна буде вести переговори з Іраном про суму компенсацій родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака МАУ над Тегераном Ірані від імені країн, чиї громадяни загинули в аварії.

Джерело: міністр закордонних справ Вадим Пристайко після відкриття в аеропорту "Бориспіль" сквера для вшанування пам'яті загиблих, "Укрінформ"

Пряма мова: "Те, про що домовиться Україна, буде виплачено громадянам всіх країн, включно з Іраном. Це була наша принципова позиція і ми досягли її…

Я розумію, що нічим не можна відплатити за життя ваших рідних. Єдине, що ми можемо зробити - вимагати справедливу компенсацію.

Я позавчора зустрічався з міністром закордонних справ Ірану, під час цієї зустрічі ми вимагали справедливого і чесного розслідування. Ми не погодимося визнати якогось солдата, який збив, ми вимагаємо знати всю правду, що сталося з нашим рейсом, що призвело до загибелі наших людей".

Деталі: За словами міністра, наразі ведуться перемовини з Іраном щодо виплати компенсацій родинам загиблих та компанії МАУ за знищений літак.

МАУ працює зі страховою компанією щодо відповідних виплат. Український уряд надав фінансову допомогу родинам загиблих українців - по 200 тисяч гривень.

Що було раніше: Іран пропонував компенсацію сім'ям жертв катастрофи по 80 тисяч доларів.

Пристайко відзначив, що ця компенсація має перевищити суму в 80 тисяч доларів на людину.

Водночас, канадські юристи подали позов проти Ірану від імені жертв збиття українського літака над Тегераном, вимагаючи 1,1 мільярда доларів компенсації.

Передісторія:

8 січня в Ірані розбився літак рейсу PS 752 "Тегеран - Київ" авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), в результаті катастрофи загинули 176 осіб. На борту були громадяни 7 країн: Ірану; Канади; Швеції; Афганістану; Німеччини, Великобританії та України (2 пасажири і 9 членів екіпажу).

11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив літак МАУ, відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції - військова гілка виконавчої влади Ірану.

5 країн, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном 8 січня, звернулися до Ірану з вимогою передачі бортових самописців.

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