Украина будет вести переговоры с Ираном о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ над Тегераном Иране от имени стран, чьи граждане погибли в аварии.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко после открытия в аэропорту "Борисполь" сквера для почтения памяти погибших, "Укринформ"

Прямая речь: "То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли ее...

Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию.

Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать какого-то солдата, который сбил, мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей".

Детали: По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Ираном по выплате компенсаций семьям погибших и компании МАУ за уничтоженный самолет.

МАУ работает со страховой компанией по соответствующих выплат. Украинское правительство предоставило финансовую помощь семьям погибших украинцев - по 200 тысяч гривен.

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Напомним,