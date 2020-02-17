Катастрофа МАУ: Украина будет договариваться о компенсации от имени стран, чьи граждане погибли

157 просмотров
Понедельник, 17 февраля 2020, 15:12

Украина будет вести переговоры с Ираном о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ над Тегераном Иране от имени стран, чьи граждане погибли в аварии.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко после открытия в аэропорту "Борисполь" сквера для почтения памяти погибших, "Укринформ"

Прямая речь: "То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли ее...

Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию.

Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать какого-то солдата, который сбил, мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей".

Детали: По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Ираном по выплате компенсаций семьям погибших и компании МАУ за уничтоженный самолет.

МАУ работает со страховой компанией по соответствующих выплат. Украинское правительство предоставило финансовую помощь семьям погибших украинцев - по 200 тысяч гривен.

Читайте также: 

Зеленский: У нас есть запись, доказывающая - Иран с самого начала знал о сбивании самолета МАУ 

Катастрофа самолета МАУ в Иране: Зеленский озвучил опасения о "черных ящиках"

Напомним, 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
"Психанул": экс-советник Порошенко извинился за "ублюдков" в адрес военных
Зима в Киеве бьет новые температурные рекорды
Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания
Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе
Все новости
Фотопроект

18 пар глаз, от которых невозможно оторвать взгляд

Фото

Как выглядели в молодости звезды, которых мы привыкли видеть в зрелом возрасте

исследование

Смертность ребенка в домашних родах может расти в 4 раза

Поиск по сайту
Архив
Весь архів