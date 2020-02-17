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Компенсация из-за катастрофы МАУ: Украина будет говорить от имени стран, чьи граждане погибли

Понедельник, 17 февраля 2020, 14:12
Компенсация из-за катастрофы МАУ: Украина будет говорить от имени стран, чьи граждане погибли

Украина будет вести переговоры с Ираном о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ над Тегераном Иране от имени стран, чьи граждане погибли в аварии.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко после открытия в аэропорту "Борисполь" сквера для почтения памяти погибших, "Укринформ"

Прямая речь: "То, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли ее...

Я понимаю, что ничем нельзя отплатить за жизнь ваших родных. Единственное, что мы можем сделать - требовать справедливую компенсацию.

Я позавчера встречался с министром иностранных дел Ирана, во время этой встречи мы требовали справедливого и честного расследования. Мы не согласимся признать какого-то солдата, который сбил, мы требуем знать всю правду, что произошло с нашим рейсом, что привело к гибели наших людей".

Детали: По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры с Ираном по выплате компенсаций семьям погибших и компании МАУ за уничтоженный самолет.

МАУ работает со страховой компанией по соответствующих выплат. Украинское правительство предоставило финансовую помощь семьям погибших украинцев - по 200 тысяч гривен.

Что было раньше: Иран предлагал компенсацию семьям жертв катастрофы по 80 тысяч долларов.

Пристайко отметил, что эта компенсация должна превысить сумму в 80 тысяч долларов на человека.

В то же время, канадские юристы подали иск против Ирана от имени жертв сбивания украинского самолета над Тегераном, требуя 1,1 миллиарда долларов компенсации.

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Напомним, 

  • 8 января в Иране разбился самолет рейса PS 752 "Тегеран - Киев" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в результате катастрофы погибли 176 человек. На борту были граждане 7 стран: Ирана; Канады; Швеции; Афганистана; Германии, Великобритании и Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Иран официально признал, что ошибочно сбил самолет МАУ, ответственность за это взял на себя Корпус стражей исламской революции – военная ветвь исполнительной власти Ирана. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеУкраинаПристайкоИран
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