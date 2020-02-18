Сивохо переніс презентацію "платформи примирення" через провокацію в Золотому
Радник секретаря Ради безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо повідомив про перенесення презентації "Національної платформи примирення і єдності" через ескалацію на Донбасі.
Джерело: Сивохо в Facebook
Пряма мова: "Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого.
Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності".
Деталі: Сивохо підкреслив, що презентація не скасовується, а переноситься з 19 лютого на пізніший термін (дату повідомлять пізніше). За його словами, робота з налагодження діалогу між простими людьми триватиме "непублічно, системно, безперервно".
Що передувало: Радник секретаря РНБО анонсував старт "Національної платформи примирення і єдності" для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".
Передісторія:
- Зранку 18 лютого бойовики атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил України поблизу Новотошківського, Оріхового, Кримського, Хутора Вільного, що поблизу Золотого, тривав бій, у якому Україна зазнала втрат.
- Президент Володимир Зеленський назвав вранішній напад бойовиків на Донбасі провокацією і заявив, що Україна впевнено наближається до припинення війни.
- Голова Генштабу Руслан Хомчакзаявив, що бойовики відкривали вогонь по спостережних пунктах 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад Об’єднаних сил України з трьох напрямків, і що потім оголосили режим "тиші", щоб забрати загиблих з обох сторін.
- Менеджер благодійного фонду допомоги армії "Повернись живим", колишній військовий Андрій Римарук, який часто перебуває на фронті і спілкується з усіма ланками військових, заявляє, що під час ранкового наступу бойовики намагалися захопити один зі спостережних постів у районі Золотого на Луганщині.