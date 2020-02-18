Сивохо переніс презентацію "платформи примирення" через провокацію в Золотому

Радник секретаря Ради безпеки і оборони з питань реінтеграції і відновлення окупованих територій Донбасу Сергій Сивохо повідомив про перенесення презентації "Національної платформи примирення і єдності" через ескалацію на Донбасі.

Джерело: Сивохо в Facebook

Пряма мова: "Цинічна провокація, щоб зірвати мирні ініціативи. Немає інших слів для того, щоб описати те, що сталося сьогодні в районі Золотого.

Це було нелегко – ми сумнівалися і зважували "за і проти", але в підсумку, вирішили перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності".

Деталі: Сивохо підкреслив, що презентація не скасовується, а переноситься з 19 лютого на пізніший термін (дату повідомлять пізніше). За його словами, робота з налагодження діалогу між простими людьми триватиме "непублічно, системно, безперервно".

Що передувало: Радник секретаря РНБО анонсував старт "Національної платформи примирення і єдності" для того, щоб "допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути".

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