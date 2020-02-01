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В уряді прокоментували перевірку документів у мусульман

Субота, 1 лютого 2020, 23:21
В уряді прокоментували перевірку документів у мусульман

Міністерство культури, молоді та спорту відреагувало на перевірки Державною міграційною службою документів у людей біля київської мечеті 31 січня. 

Джерело: МКМС у Facebook

Дослівно: "Важливо зауважити, що п'ятниця є особливим молитовним днем для мусульман. Мусимо погодитися, що нікому не хотілося б бути приниженим, особливо в час такого сакрального дійства, як молитва. Тому час і місце проведення "операції" викликає ряд запитань, як морально-етичних, так і правових. Ми розуміємо обурення мусульманської спільноти та хочемо запевнити у своїй підтримці, яка випливає, в першу чергу, з духу солідарності".

Деталі: У цьому зв'язку МКМС нагадує Державній міграційній службі, що органом, відповідальним за роботу з релігійними громадами, є Департамент у справах релігій та національностей, що діє в межах Міністерства культури молоді та спорту, і закликає Міграційну службу до співпраці, висловлюючи готовність допомогти у комунікації з релігійними організаціями щодо подібних речей.

Дослівно: "Також хочемо звернутися до мусульманської спільноти України. Ми поважаємо право людини на свободу совісті та віросповідання. Наше міністерство буде завжди відстоювати право людини на свободу совісті згідно з чинним законодавством. Якщо хтось став свідком будь-яких дій, що суперечать українському законодавству та мають риси дискримінації за етнічною чи релігійною ознакою, просимо звертатися до Департаменту у справах релігій та національностей! Закликаємо всі сторони до правового діалогу!".

Що передувало: Лідер Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп від БПП Рефат Чубаров звинуватив співробітників державної міграційної служби в "кричущих і масових порушеннях прав людини".

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Теми: релігіяМіграційна службаКиїв
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