Фінальне голосування у справі імпічмента Трампа відбудеться у середу

Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту у Сенаті відбудеться у середу.

Джерело: Голос Америки

Дослівно: "Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту у Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудеться у середу"

Деталі: У понеділок сторони процесу оголосять свої завершальні аргументи, у вівторок сенатори робитимуть публічні заяви щодо процесу імпічменту, і нарешті у середу близько 16-ї години за місцевим часом (23.00 за Києвом) відбудеться завершальне голосування.

Таким чином, зауважує Голос Америки, голосування з приводу засудження чи виправдання Трампа відбудеться наступного дня після оголошення ним щорічної промови про стан держави перед обома палатами Конгресу США.

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