Фінальне голосування у справі імпічмента Трампа відбудеться у середу
Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту у Сенаті відбудеться у середу.
Джерело: Голос Америки
Дослівно: "Фінальне голосування з приводу засудження, або ж виправдання президента США Дональда Трампа у процесі щодо імпічменту у Сенаті Сполучених Штатів Америки відбудеться у середу"
Деталі: У понеділок сторони процесу оголосять свої завершальні аргументи, у вівторок сенатори робитимуть публічні заяви щодо процесу імпічменту, і нарешті у середу близько 16-ї години за місцевим часом (23.00 за Києвом) відбудеться завершальне голосування.
Таким чином, зауважує Голос Америки, голосування з приводу засудження чи виправдання Трампа відбудеться наступного дня після оголошення ним щорічної промови про стан держави перед обома палатами Конгресу США.
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Передісторія:
- У вересні в США почалося розслідування про можливість імпічменту Дональда Трампа на тлі того, що співробітник американських спецслужб написав скаргу на тиск президента Сполучених Штатів Америки на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.
- 19 грудня Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.
- Тепер питання про усунення 45-го президента з посади має розглянути Сенат США. 16 січня Конгрес відкрив судовий процес у справі імпічменту.