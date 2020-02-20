Адвокати Мангера спілкувалися з Левіним, коли він був у розшуку. Вони заперечують

Голос адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера впізнали на записі розмови із підозрюваним в організації замаху на активісту Катерину Гандзюк Олексієм Москаленком (Левіним), коли той був у розшуку. Адвокат запевняє, що не спілкувався із Левіним, коли той був у розшуку.

Джерело: співрозмовник "Української правди" поінформований знайомий з ходом розслідування, Facebook-сторінка адвоката Дмитра Ільченка, коментар адвоката Андрія Мурашкіна "Українській правді"

Джерело УП: "Ільченко Дмитро Олегович та Мурашкін Андрій Вікторович 15.02.2020 о 06:09 рейсом № ТК474 "Херсон-Стамбул" вилетіли в Стамбул, де вже 16.02.2020 пересіли на рейс Istambul-Ataturk airport Sofia-Bulgaria, а вже 17.02.2020 повернулися в Україну о 09:16 рейсом № ТК 471 "Стамбул- Херсон".

Деталі: У цей же період дружина Левіна таким же чином через Стамбул покинула столицю Болгарії.

За інформацією джерела, адвокати Мангера спілкувались з Левіним під час його перебування у розшуку.

Зокрема, експертиза підтвердила, що змінений голос особи, яка спілкувалася з Левіним на відео від 27 березня 2019 року "Олексій Левін розповідає про роль Євгена Рищука у справі Гандзюк", належить Дмитру Ільченку.

Стверджується, що на відео з Левіним спілкується особа зі зміненим голосом про обставини вчиненого нападу на активістку Катерину Гандзюк.

У коментарі УП Ільченко коротко відповів "Ні" на питання, чи спілкувався із Левіним, поки той був у розшуку.

24 січня 2020 року у Болгарії затримали Олексія Москаленка (Левіна). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

16 лютого із посиланням на джерело в СБУ ZN.UA повідомляло, що адвокати Мангера намагалися потрапити до Левіна у Болгарії. Того ж дня на публікацію відреагував Ільченко. Він пригрозив виданню позовом, якщо там не спростують інформацію.

Ільченко: "Це шедеврально. Я так зрозумів, що у Трепака (заступник генпрокурора Віктор Трепак – ред.) агонія. Вони вже зрозуміли, що це не Мангер, що після затримання Левіна їм треба передавати справу до суду і визнавати Мангера не винним. І тепер уже готуються виправдовуватися: "Це адвокати Мангера нам все зіпсували".

Мурашкін: "Мало того, що це нісенітниця, так мене ще дивує позиція тих, хто про це говорить, тому що нам, як адвокатам Мангера, і Мангер проходить по підозрі Левіна, тож нам в принципі цікаво почути позицію Левіна і якщо у найближчий час його не екстрадують, то ми у будь-якому випадку будемо змушені туди їхати і його допитувати.

Справу Мангера призупинили до пошуку Левіна. Ми направили клопотання у прокуратуру про те, що Левіна знайшли і піймали, тому ви маєте відновлювати справу, але прокуратура ігнорує і нічого не робить".

Мурашкін запевняє, що прокуратура уже 2 тижні мовчить. Адвокат запевняє, що вони направили у прокуратуру два запити: про відновлення справи у зв’язку з тим, що його знайшли; про відновлення справи і допиті його в рамках міжнародної допомоги.

Адвокат каже, що інформацію про те, що він із Ільченком намагався зустрітися із Левіним – це фейк.

На питання, чи дійсно адвокат у лютому літав до Болгарії, він відповів: "Інформація про те, що я разом з Дмитром Ільченком намагався зустрінеться з Олексієм Левіним - це не правда. Все інше - адвокатська таємниця".

Також адвокат не відповів, посилаючись на адвокатську таємницю, на питання, чи спілкувався із Левіним, коли той був у розшуку.

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