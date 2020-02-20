Адвокаты Мангера общались с Левиным, когда он был в розыске. Они отрицают

Голос адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера узнали на записи беседы с подозреваемым в организации покушения на активисту Екатерину Гандзюк Алексеем Москаленко (Левиным), когда тот был в розыске. Адвокат уверяет, что не общался с Левиным, когда он был в розыске.

Источник: собеседник "Украинской правды" информированный знакомый с ходом расследования, Facebook-страница и комментарий адвоката Дмитрия Ильченко, комментарий адвоката Андрея Мурашкина "Украинской правде"

Источник УП: "Ильченко Дмитрий Олегович и Мурашкин Андрей Викторович 15.02.2020 в 6:09 рейсом № ТК474 "Херсон-Стамбул" вылетели в Стамбул, где уже 16.02.2020 пересели на рейс Istambul-Ataturk airport Sofia-Bulgaria, а уже 17.02. 2020 вернулись в Украину в 09:16 рейсом № ТК 471 "Стамбул-Херсон".

Детали: В этот же период жена Левина таким же образом через Стамбул покинула столицу Болгарии.

По информации источника, адвокаты Мангера общались с Левиным во время его пребывания в розыске.

В частности, экспертиза подтвердила, что измененный голос лица, которое общалась с Левиным на видео от 27 марта 2019 года "Алексей Левин рассказывает о роли Евгения Рищука по делу Гандзюк", принадлежит Дмитрию Ильченко.

Утверждается, что на видео с Левиным общается лицо с измененным голосом об обстоятельствах совершенного нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

В комментарии УП Ильченко коротко ответил "Нет" на вопрос, общался ли он с Левиным, пока тот был в розыске.

24 января 2020 года в Болгарии задержали Алексея Москаленко (Левина). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

16 февраля, со ссылкой на источник в СБУ, ZN.UA сообщало, что адвокаты Мангера пытались попасть к Левину в Болгарии. В тот же день на публикацию отреагировал Ильченко. Он пригрозил изданию иском, если там не опровергнут информацию.

Ильченко: "Это шедеврально. Я так понял, что в Трепака (заместитель генпрокурора Виктор Трепак - ред.) агония. Они уже поняли, что это не Мангер, что после задержания Левина им надо передавать дело в суд и признавать Мангера невиновным. И теперь уже готовятся оправдываться: "Это адвокаты Мангера нам все испортили".

Мурашкин: "Мало того, что это ерунда, так меня еще удивляет позиция тех, кто об этом говорит, потому что нам, как адвокатам Мангера, и Мангер проходит по подозрению Левина, поэтому нам - интересно услышать позицию Левина. Если в ближайшее время его не экстрадируют, то в любом случае будем вынуждены туда ехать и его допрашивать.

Дело Мангера приостановили к поиску Левина. Мы направили ходатайство в прокуратуру о том, что Левина нашли и поймали, так что следует возобновлять дело, но прокуратура игнорирует и ничего не делает".

Мурашкин уверяет, что прокуратура уже 2 недели молчит. Адвокат сообщил, что они направили в прокуратуру два запроса: о возобновлении дела в связи с тем, что его нашли; о возобновлении дела и допросе его в рамках международной помощи.

Адвокат заявил, что информацию о том, что он с Ильченко пытался встретиться с Левиным - это фейк.

На вопрос, действительно ли адвокат в феврале летал в Болгарию, он ответил: "Информация о том, что я вместе с Дмитрием Ильченко пытался встретится с Алексеем Левиным - это не правда. Все остальное - адвокатская тайна".

Также адвокат не ответил, ссылаясь на адвокатскую тайну, на вопрос, общался ли он с Левиным, когда тот был в розыске.

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