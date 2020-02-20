ПЦУ про літак з Китаю: Нехай страх перед хворобою не затуманює розум і совість

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Четвер, 20 лютого 2020, 14:45

Православна церква України закликає українців проявити милосердя до своїх співгромадян та іноземців, яких евакуювали із Китаю, де спалахнула епідемія коронавірусу.

Джерело: Facebook-сторінка ПЦУ

Дослівно: "У зв’язку з поверненням до України наших громадян, яких евакуйовано з Китаю, де поширилося небезпечне захворювання, ми спостерігаємо прояви агресивного ставлення щодо їхнього приїзду на Батьківщину.

Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство.

Нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність! Не забуваймо слова Писання: "Хто каже: "Я люблю Бога", а брата свого ненавидить, той говорить неправду: бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, Якого не бачить?" (1 Ін. 4: 20).

Нехай Господь дасть усім нам, як суспільству, мудрість та витримку, збереже від пошесті згубної хвороби та від згубної ненависті й відчуження".

Деталі: У церкві  пишуть, що кожен має зрозуміти, що ставитися до тих, кого евакуюють з Китаю треба так само, як би ми хотіли, щоби ставилися до нас, якщо би ми опинилися на їхньому місці.

Що було раніше: Вранці 20 лютого літак з евакуйованими приземлився в аеропорту "Бориспіль" під Києвом на дозаправку. Після цього літак полетів у Харків, звідки евакуйовних доправлять на обсервацію у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавської області.

За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, усі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.

На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

Мешканці селища міського типу Нові Санжари у Полтавській області влаштували протест проти завезення до них евакуйованих із Китаю людей: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність.

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Передісторія:

  • 19 лютого в китайське місто Ухань вирушив літак для евакуації громадян України і іноземців з країн, які звернулися за допомогою.
  • У Львівській області люди притягли шини та перекрили під’їзд до госпіталю ветеранів війн та репресованих, бо боялись, що до них привезуть українців, яких евакуюють із китайського міста Ухань.
  • За останніми даними, вірусом Covid 2019 у світі заразилася 75 751 особа (з них понад 74,5 тисячі – у Китаї), померли від його наслідків 2 130 людей, одужали від нього 16 822 людини.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Китай Православна Церква України


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