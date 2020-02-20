ПЦУ о самолете из Китая: Пусть страх перед болезнью не затуманивает ум и совесть

Православная церковь Украины призывает украинцев проявить милосердие к своим согражданам и иностранцам, которых эвакуировали из Китая, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

Источник: Facebook-страница ПЦУ

Дословно: "В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявление агрессивного отношение до их приезда в Украину.

Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество.

Пусть страх перед болезнью не затуманивает наши ум и совесть, нашу человечность! Не забывайте слова Писания: "Кто говорит: "Я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот говорит неправду, ибо тот, кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?" (1 ин. 4:20).

Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от нашествия пагубной болезни и от пагубной ненависти и отчуждения".

Детали: В церкви пишут, что каждый должен понять, что относиться к тем, кого эвакуируют из Китая надо так же, как бы мы хотели, чтобы относились к нам, если бы мы оказались на их месте.

Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом на дозаправку. После этого самолёт полетел в Харьков, откуда эвакуированных доставят на обсервацию в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области устроили протест против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

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Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

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