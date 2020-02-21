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6 швів і закрита черепно-мозкова: в МВС розповіли про побитих у Нових Санжарах поліцейських

П'ятниця, 21 лютого 2020, 11:27

Правоохоронці, які постраждали під час сутичок місцевих мешканців у селищі Нові Санжари на Полтавщині, мають закриту черепно-мозкову травму, струси мозку та забої, двом наклали шви.  

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Один із дев’яти постраждалих перебуває на стаціонарному лікуванні. У нього розбита голова, медики наклали 6 швів, закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Іншому правоохоронцю, у якого діагностували струс мозку і наклали шви на розбиту брову, надали допомогу без госпіталізації".

Деталі: Ще 4 осіб перебувають на денному стаціонарі із забоями різного ступеню важкості.

І трьом правоохоронцям надали допомогу без госпіталізації.

За словами Тракала, наразі поліцейські встановлюють всіх осіб, які кидали каміння у правоохоронців.

Станом на зараз охорону порядку біля санаторію "Нові Санжари" забезпечують 171 нацгвардієць і 68 співробітників поліції.

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Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціякоронавірусПолтавська областьбійка
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