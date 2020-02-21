6 швів і закрита черепно-мозкова: в МВС розповіли про побитих у Нових Санжарах поліцейських
Правоохоронці, які постраждали під час сутичок місцевих мешканців у селищі Нові Санжари на Полтавщині, мають закриту черепно-мозкову травму, струси мозку та забої, двом наклали шви.
Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Один із дев’яти постраждалих перебуває на стаціонарному лікуванні. У нього розбита голова, медики наклали 6 швів, закрита черепно-мозкова травма і струс мозку. Іншому правоохоронцю, у якого діагностували струс мозку і наклали шви на розбиту брову, надали допомогу без госпіталізації".
Деталі: Ще 4 осіб перебувають на денному стаціонарі із забоями різного ступеню важкості.
І трьом правоохоронцям надали допомогу без госпіталізації.
За словами Тракала, наразі поліцейські встановлюють осіб, які кидали каміння у правоохоронців.
Станом на зараз охорону порядку біля санаторію "Нові Санжари" забезпечують 171 нацгвардієць і 68 співробітників поліції.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали два кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.