6 швов и закрытая черепно-мозговая: в МВД рассказали о побитых в Новых Санжарах полицейских

У правоохранителей, которые пострадали во время столкновений местных жителей в поселке Новые Санжары на Полтавщине, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, двум наложили швы.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Один из девяти пострадавших находится на стационарном лечении. У него разбита голова, врачи наложили 6 швов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Другому полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и наложили швы на разбитую бровь, оказали помощь без госпитализации".

Детали: Еще 4 человека находятся на дневном стационаре с ушибами различной степени тяжести.

И трем правоохранителям оказали помощь без госпитализации.

По словам Тракало, сейчас полицейские устанавливают всех лиц, которые бросали камни в правоохранителей.

По состоянию на сейчас охрану порядка возле санатория "Новые Санжары" обеспечивают 171 нацгвардеец и 68 сотрудников полиции.

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