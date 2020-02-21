6 швов и закрытая черепно-мозговая: в МВД рассказали о побитых в Новых Санжарах полицейских
У правоохранителей, которые пострадали во время столкновений местных жителей в поселке Новые Санжары на Полтавщине, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, двум наложили швы.
Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Один из девяти пострадавших находится на стационарном лечении. У него разбита голова, врачи наложили 6 швов, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Другому полицейскому, у которого диагностировали сотрясение мозга и наложили швы на разбитую бровь, оказали помощь без госпитализации".
Детали: Еще 4 человека находятся на дневном стационаре с ушибами различной степени тяжести.
И трем правоохранителям оказали помощь без госпитализации.
По словам Тракало, сейчас полицейские устанавливают всех лиц, которые бросали камни в правоохранителей.
По состоянию на сейчас охрану порядка возле санатория "Новые Санжары" обеспечивают 171 нацгвардеец и 68 сотрудников полиции.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.