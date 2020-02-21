МВС: Переважна більшість затриманих в Нових Санжарах – місцеві

2595 переглядів
П'ятниця, 21 лютого 2020, 13:14

Переважна більшість осіб, яких затримали під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині, – місцеві мешканці і жителі навколишніх населених пунктів, кілька людей – жителі інших регіонів.  

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді", місцеве видання "Коло" 

Пряма мова: "Загалом були затримані 24 особи. Їх доставили до поліції, встановили особи і опитали. Переважна більшість з них жителі Нових Санжар і навколишніх населених пунктів, також були мешканці з деяких інших регіонів держави".

Деталі: Водночас речник ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв у коментарі "Колу" заявив, що у Нових Санжарах "були люди на машинах із номерами із інших областей" і що переважна більшість з затриманих були немісцеві.

Точну кількість цих людей він не назвав, зазначивши: "Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".

При цьому начальник обласної поліції Іван Виговський на позачерговому засіданні сесії Полтавської облради 21 лютого заявив, що всі затримані 24 особи –  місцеві жителі.  

Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: МВС Полтавська область бійка


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Аваков натякнув, що до подій в Нових Санжарах причетні політики  21 лютого 2020, 03:44
Аваков порівняв сутички на Полтавщині із днем після звільнення Слов’янська 21 лютого 2020, 01:48
Евакуйовані з Уханя не будуть контактувати з персоналом санаторію – Гончарук 21 лютого 2020, 00:46
Усі новини
Головні новини
Гриценку в Росії вліпили 6 років колонії
Коронавірус: в Росії ізолювали пасажирів поїзда з Києва і відловлюють китайців
МВС про Нові Санжари: 23 затриманих відпустили, 5 поліцейських у лікарні
Путін заявив про надію на мир із Зеленським та "питання" до нього
Усі новини
поради

Instagram може допомогти спланувати відпустку. Розповідаємо як

дослідження

Ожиріння у жінок часто пов'язане з поганим сном

поради

8 пісень, які точно не варто вмикати під час сексу