МВС: Переважна більшість затриманих в Нових Санжарах – місцеві
Переважна більшість осіб, яких затримали під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині, – місцеві мешканці і жителі навколишніх населених пунктів, кілька людей – жителі інших регіонів.
Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді", місцеве видання "Коло"
Пряма мова: "Загалом були затримані 24 особи. Їх доставили до поліції, встановили особи і опитали. Переважна більшість з них жителі Нових Санжар і навколишніх населених пунктів, також були мешканці з деяких інших регіонів держави".
Деталі: Водночас речник ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв у коментарі "Колу" заявив, що у Нових Санжарах "були люди на машинах із номерами із інших областей" і що переважна більшість з затриманих були немісцеві.
Точну кількість цих людей він не назвав, зазначивши: "Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".
При цьому начальник обласної поліції Іван Виговський на позачерговому засіданні сесії Полтавської облради 21 лютого заявив, що всі затримані 24 особи – місцеві жителі.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали два кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.