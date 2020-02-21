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МВС: Переважна більшість затриманих в Нових Санжарах – місцеві

П'ятниця, 21 лютого 2020, 12:14
МВС: Переважна більшість затриманих в Нових Санжарах – місцеві

Переважна більшість осіб, яких затримали під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині, – місцеві мешканці і жителі навколишніх населених пунктів, кілька людей – жителі інших регіонів.  

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді", місцеве видання "Коло" 

Пряма мова: "Загалом були затримані 24 особи. Їх доставили до поліції, встановили особи і опитали. Переважна більшість з них жителі Нових Санжар і навколишніх населених пунктів, також були мешканці з деяких інших регіонів держави".

Деталі: Водночас речник ГУ Нацполіції в Полтавській області Юрій Сулаєв у коментарі "Колу" заявив, що у Нових Санжарах "були люди на машинах із номерами із інших областей" і що переважна більшість з затриманих були немісцеві.

Точну кількість цих людей він не назвав, зазначивши: "Якщо говорити про те, що 16 із 24 були немісцевими, сказати точну кількість не можу, але приблизно таке співвідношення".

При цьому начальник обласної поліції Іван Виговський на позачерговому засіданні сесії Полтавської облради 21 лютого заявив, що всі затримані 24 особи –  місцеві жителі.  

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Передісторія:

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МВСПолтавська областьбійка
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