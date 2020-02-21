МВД: Большинство задержанных в Новых Санжарах – местные

Подавляющее большинство лиц, задержанных во время стычек в Новых Санжарах на Полтавщине, – местные жители и жители окрестных населенных пунктов, несколько человек – жители других регионов.

Источник: заместитель директора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде", местное издание "Коло"

Прямая речь: "В целом были задержаны 24 человека. Их доставили в полицию, установили личности и опросили. Подавляющее большинство из них жители Новых Санжар и окрестных населенных пунктов, также были жители из других регионов страны".

Детали: В то же время пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев в комментарии "Колу" заявил, что в Новых Санжарах "были люди на машинах с номерами с других областей" и подавляющее большинство из задержанных были иногородние.

Точное количество этих людей он не назвал, отметив: "Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение".

При этом начальник областной полиции Иван Выговский на внеочередном заседании сессии Полтавского облсовета 21 февраля заявил, что все задержанные 24 человека – местные жители.

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