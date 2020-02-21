ООН засудила насильство у Нових Санжарах
Організація Об’єднаних націй засуджує напади на евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація.
Джерело: Представництво ООН в Україні
Дослівно: "Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (у Нових Санжарах на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України.
ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація".
Деталі: В ООН додали, що підтримують заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19.
У представництві нагадали, що у минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а не допомагали реагувати на загрозу, тому закликали керуватися фактами, а не страхом, раціональністю, а не чутками і бути солідарними.
Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю
Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- Усі евакуйовані з Китаю будуть перебувати на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали два кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.
- Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати через евакуйованих із китайського міста Ухань та проявити людяність. А міністр МОЗ Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів на обсервації з евакуйованими.