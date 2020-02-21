Організація Об’єднаних націй засуджує напади на евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація.

Джерело: Представництво ООН в Україні

Дослівно: "Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (у Нових Санжарах на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України.

ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація".

Деталі: В ООН додали, що підтримують заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19.

У представництві нагадали, що у минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а не допомагали реагувати на загрозу, тому закликали керуватися фактами, а не страхом, раціональністю, а не чутками і бути солідарними.

Знати більше: Три екіпажі, біозахист та доба льоту. Гендиректор SkyUp розповів, як вивозили українців з Уханю

Передісторія: