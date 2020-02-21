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Представництво ООН в Україні засудило насильство у Нових Санжарах

П'ятниця, 21 лютого 2020, 14:59
Представництво ООН в Україні засудило насильство у Нових Санжарах

Представництво ООН в Україні засуджує напади на евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація.

Джерело: Представництво ООН в Україні

Дослівно: "Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (у Нових Санжарах на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України.

Представництво засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація".

Деталі: В ООН додали, що підтримують заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19.

У представництві нагадали, що у минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а не допомагали реагувати на загрозу, тому закликали керуватися фактами, а не страхом, раціональністю, а не чутками і бути солідарними.

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: ООНкоронавірусПолтавська областьбійка
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