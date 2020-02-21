ООН осудила насилие в Новых Санжарах
Организация Объединенных Наций осуждает нападения на эвакуированных из Китая в Новых Санжарах и призывает правительство принять меры безопасности для всех, кого коснулась данная ситуация.
Источник: Представительство ООН в Украине
Дословно: "Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве (в Новых Санжарах на Полтавщине, – ред.) не должно иметь место в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважения достоинства и безопасное возвращение в Украину.
ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация".
Детали: В ООН добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.
В представительстве напомнили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу, поэтому призвали руководствоваться фактами, а не страхом, рациональностью, а не слухами и быть солидарными.
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Предыстория:
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
- Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских.
- По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека.
- Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.