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Представительство ООН осудило насилие в Новых Санжарах

Пятница, 21 февраля 2020, 14:59
Представительство ООН осудило насилие в Новых Санжарах

Представительство ООН в Украине осуждает нападение на эвакуированных из Китая в Новых Санжарах и призывает правительство принять меры безопасности для всех, кого коснулась данная ситуация.

Источник: Представительство ООН в Украине

Дословно: "Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве (в Новых Санжарах на Полтавщине, – ред.) не должно иметь место в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважения достоинства и безопасное возвращение в Украину.

Представительство осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация".

Детали: В ООН добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.

В представительстве напомнили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу, поэтому призвали руководствоваться фактами, а не страхом, рациональностью, а не слухами и быть солидарными.

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Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка).
  • Все эвакуированные из Китая будут пребывать на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • По данному факту возбудили два уголовных производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека. 
  • Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность. А министр МОЗ Зоряна Скалецкая заявила, что проведет 14 дней на обсервации с эвакуированными.

Украинская правда
Темы: ООНкоронавирусПолтавская областьдрака
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