Организация Объединенных Наций осуждает нападения на эвакуированных из Китая в Новых Санжарах и призывает правительство принять меры безопасности для всех, кого коснулась данная ситуация.

Источник: Представительство ООН в Украине

Дословно: "Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве (в Новых Санжарах на Полтавщине, – ред.) не должно иметь место в сегодняшней Украине. Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважения достоинства и безопасное возвращение в Украину.

ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация".

Детали: В ООН добавили, что поддерживают меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19.

В представительстве напомнили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу, поэтому призвали руководствоваться фактами, а не страхом, рациональностью, а не слухами и быть солидарными.

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