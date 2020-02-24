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Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією

Понеділок, 24 лютого 2020, 05:57
Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах України та Росії він хотів би примирення.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я б хотів, щоби вони поладнали. Якби вони були разом у тому сенсі, що дійшли згоди, це було б дуже добре для усього світу".

Теми: СШАРосіяТрамп
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