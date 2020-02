Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах України та Росії він хотів би примирення.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я б хотів, щоби вони поладнали. Якби вони були разом у тому сенсі, що дійшли згоди, це було б дуже добре для усього світу".

"The oughta investigate Adam Schiff" -- Leaving the White House for India, Trump deflects from a question about Russian interference by calling for investigations of his political foes pic.twitter.com/NnJzrL4QHG