Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією

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Понеділок, 24 лютого 2020, 06:57

Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах України та Росії він хотів би примирення.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова: "Я б хотів, щоби вони поладнали. Якби вони були разом у тому сенсі, що дійшли згоди, це було б дуже добре для усього світу".

Теми: США Росія Трамп


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