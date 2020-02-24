Трамп заявив, що хотів би примирення між Україною та Росією
Понеділок, 24 лютого 2020, 05:57
Президент США Дональд Трамп заявив, що у відносинах України та Росії він хотів би примирення.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова: "Я б хотів, щоби вони поладнали. Якби вони були разом у тому сенсі, що дійшли згоди, це було б дуже добре для усього світу".
"The oughta investigate Adam Schiff" -- Leaving the White House for India, Trump deflects from a question about Russian interference by calling for investigations of his political foes pic.twitter.com/NnJzrL4QHG— Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020