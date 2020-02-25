В МЗС розповіли, скільки українців хочуть евакуюватися з Хубею
Шестеро із 39 українців, які залишилися в Ухані та провінції Хубей після першої евакуації, виявили бажання евакуюватися в Україну.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на начальника відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максима Коваленка
Пряма мова: "Це насамперед ті, хто не зміг потрапити на борт літака під час попередньої евакуації, а також інші особи, які змінили свою думку.
Наразі посольство України в Китаї, а також генеральні консульства України в Гуанчжоу та Шанхаї здійснюють постійний моніторинг за консульськими округами, на які розділена повністю вся КНР, щодо бажання громадян України залишити територію Китаю, а також виявлення інших можливих потреб і допомоги".
Деталі: За словами Коваленка, громадян не пустили на борт літака у зв'язку з підвищеною температурою тіла, тому вони залишилися в Ухані, але посольство надає їм допомогу, зокрема фінансову, організаційну і сприяло в їх поселенні.
Чиновник додав, що наразі стан здоров'я людей задовільний, і поки що тести на можливу наявність у них коронавірусу не підтвердилися.
Що було раніше: ФК "Шахтар" заявив, що веде підготовку до відправлення свого літака до Китаю за українцями, які там залишилися і чекає всіх необхідних погоджень, і що цей процес особисто контролює президент Володимир Зеленський.
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Передісторія:
- 20 лютого з Китаю в Україну прилетіли 72 людини: 45 українців і 27 іноземців. Чотирьох осіб через симптоми хвороби не пустили на борт (3 українці і 1 казахстанка).
- У Мінінфраструктури повідомили, що рейс до китайського міста Ухань і назад з метою евакуації українців та іноземців коштував Україні до 4,5 мільйона гривень.
- Усі евакуйовані з Китаю наразі перебувають на 14-денній обсервації у медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Через інформацію, що евакуйованих осіб повезуть у Нові Санжари, місцеві мешканці ще з вечора 19 лютого влаштували мітинг, а вранці 20 лютого перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
- Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських.
- За даним фактом розпочали кримінальні провадження. Під час сутичок із мітингувальниками правоохоронці затримали 24 особи.