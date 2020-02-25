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В МИД рассказали, сколько украинцев хотят эвакуироваться из Хубэя

Вторник, 25 февраля 2020, 14:05
В МИД рассказали, сколько украинцев хотят эвакуироваться из Хубэя

Шестеро из 39 украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание эвакуироваться в Украину.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко

Прямая речь: "Это прежде всего те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение.

Сейчас посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае осуществляют постоянный мониторинг консульских округов, на которые разделена полностью вся КНР, относительно желания граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи".

Детали: По словам Коваленко, граждан не пустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, но посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную и способствовало в их поселении.

Чиновник добавил, что сейчас состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.

Что было раньше: ФК "Шахтер" заявил, что ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, и что этот процесс лично контролирует президент Владимир Зеленский.

Знать больше: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Предыстория:

  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Четыре человека из-за симптомов болезни не пустили на борт (3 украинца и 1 казахстанка). 
  • В Мининфраструктуры сообщили, что рейс в китайский город Ухань и обратно с целью эвакуации украинцев и иностранцев обошелся Украине в сумму до 4,5 миллиона гривен.
  • Все эвакуированные из Китая сейчас на 14-дневной обсервации в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных повезут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу и вступили в схватку с полицейскими.
  • Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр. В столкновениях с протестующими пострадали 9 полицейских
  • По данному факту возбудили уголовные производства. Во время столкновений протестующих с полицией силовики задержали 24 человека. 

Темы: коронавирусМИДКитай
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