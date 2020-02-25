В МИД рассказали, сколько украинцев хотят эвакуироваться из Хубэя

Шестеро из 39 украинцев, которые остались в Ухане и провинции Хубэй после первой эвакуации, изъявили желание эвакуироваться в Украину.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на начальника отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко

Прямая речь: "Это прежде всего те, кто не смог попасть на борт самолета во время предыдущей эвакуации, а также другие лица, которые изменили свое мнение.

Сейчас посольство Украины в Китае, а также генеральные консульства Украины в Гуанчжоу и Шанхае осуществляют постоянный мониторинг консульских округов, на которые разделена полностью вся КНР, относительно желания граждан Украины покинуть территорию Китая, а также выявления других возможных потребностей и помощи".

Детали: По словам Коваленко, граждан не пустили на борт самолета в связи с повышенной температурой тела, поэтому они остались в Ухане, но посольство оказывает им помощь, в том числе финансовую, организационную и способствовало в их поселении.

Чиновник добавил, что сейчас состояние здоровья людей удовлетворительное, и пока тесты на возможное наличие у них коронавируса не подтвердились.

Что было раньше: ФК "Шахтер" заявил, что ведет подготовку к отправке своего самолета в Китай за другими оставшимися там украинцами и ждет всех необходимых согласований, и что этот процесс лично контролирует президент Владимир Зеленский.

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