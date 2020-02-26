Заворушення у Нових Санжарах: суд вирішив долю ще двох дебоширів

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Середа, 26 лютого 2020, 15:01

За фактами заворушень у Нових Санжарах ще одного підозрюваного суд відправив під нічний домашній арешт, іншого – відпустив.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд ухвалив 60 діб домашнього арешту в нічний час доби ще для одного фігуранта масового заворушення. Друге клопотання про обрання запобіжного заходу, подане сьогодні на розгляд, суд не задовольнив".

Деталі: 26 лютого Октябрський районний суд Полтави суд розглянув ще два клопотання слідчих про обрання запобіжних заходів учасникам сутичок у Нових Санжарах у кримінальному провадженні за статтею 294 ККУ "Масові заворушення".

Тракало пояснив, що чоловік, якому не дали арешту, залишається у статусі підозрюваного, однак без запобіжного заходу. Місцезнаходження ще одного підозрюваного наразі встановлюється.

Станом на 26 лютого підозру оголошено 6 особам. Поліція розслідує провадження за 6 статтями Кримінального кодексу.

Що передувало: 25 лютого Октябрський районний суд Полтави відправив під нічний домашній арешт двох людей, яким оголошено підозру за статтею 294 ККУ "Масові заворушення".

Знати більше: Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні

Передісторія:

  • 20 лютого у Нових Санжарах Полтавської області місцеві мешканці протестували проти розміщення в санаторії Нацгвардії евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Місцеві перекрили дорогу і вступили у сутичку з поліцейськими.
  • Правоохоронцям довелося відтісняти протестувальників, щоб завезти евакуйованих у медичний центр. У сутичках з протестувальниками постраждали 9 поліцейських
  • Правоохоронці відкрили 5 кримінальних провадженьстосовно подій у Нових Санжарах за статтями: 279 "Блокування транспортних комунікацій, №293 Групове порушення громадського порядку; 294 "Масові заворушення"; ч.2 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян, поєднані з насильством, обманом чи погрозами"; ч.2 ст 345 через ст. 15 "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу як замах на злочин".
  • 25 лютого стало відомо про відкриття 6 провадження за статтею 295 ККУ "Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку".

Валентина Романенко, УП
Теми: Нові Санжари поліція МВС


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