Заворушення у Нових Санжарах: суд вирішив долю ще двох дебоширів

За фактами заворушень у Нових Санжарах ще одного підозрюваного суд відправив під нічний домашній арешт, іншого – відпустив.

Джерело: заступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Суд ухвалив 60 діб домашнього арешту в нічний час доби ще для одного фігуранта масового заворушення. Друге клопотання про обрання запобіжного заходу, подане сьогодні на розгляд, суд не задовольнив".

Деталі: 26 лютого Октябрський районний суд Полтави суд розглянув ще два клопотання слідчих про обрання запобіжних заходів учасникам сутичок у Нових Санжарах у кримінальному провадженні за статтею 294 ККУ "Масові заворушення".

Тракало пояснив, що чоловік, якому не дали арешту, залишається у статусі підозрюваного, однак без запобіжного заходу. Місцезнаходження ще одного підозрюваного наразі встановлюється.

Станом на 26 лютого підозру оголошено 6 особам. Поліція розслідує провадження за 6 статтями Кримінального кодексу.

Що передувало: 25 лютого Октябрський районний суд Полтави відправив під нічний домашній арешт двох людей, яким оголошено підозру за статтею 294 ККУ "Масові заворушення".

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