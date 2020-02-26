Беспорядки в Новых Санжарах: суд решил судьбу еще двух дебоширов
По фактам беспорядков в Новых Санжарах еще одного подозреваемого суд отправил под ночной домашний арест, другого – отпустил.
Источник: замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Суд дал 60 суток домашнего ареста в ночное время суток еще для одного фигуранта массовых беспорядков. Второе ходатайство об избрании меры пресечения, поданное сегодня на рассмотрение, суд не удовлетворил".
Детали: 26 февраля Октябрьский районный суд Полтавы суд рассмотрел еще два ходатайства следователей об избрании меры пресечения участникам столкновений в Новых Санжарах в уголовном производстве по статье 294 УК "Массовые беспорядки".
Тракало объяснил, что человек, которому не дали ареста, остается в статусе подозреваемого, однако без меры пресечения. Местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается.
По состоянию на 26 февраля подозрение объявлено 6 лицам. Полиция расследует производства по 6 статьям Уголовного кодекса.
Что предшествовало: 25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест двух людей, которым объявлено подозрение по статье 294 УК "Массовые беспорядки".
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Предыстория:
- 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против размещения в санатории Нацгвардии эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев. Местные перекрыли дорогуи вступили в схватку с полицейскими.
- Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медцентр. В столкновениях пострадали 9 полицейских.
- Правоохранители открыли 5 уголовных производствв отношении событий в Новых Санжарах по статьям: 279 "Блокирование транспортных коммуникаций, №293 "Групповое нарушение общественного порядка; 294 "Массовые беспорядки"; ч.2 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан, соединенные с насилием, обманом или угрозами"; ч.2 в 345 через ст. 15 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа как покушение на преступление".
- 25 февраля стало известно об открытии 6 производства по статье 295 УК "Призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку".