Беспорядки в Новых Санжарах: суд решил судьбу еще двух дебоширов

По фактам беспорядков в Новых Санжарах еще одного подозреваемого суд отправил под ночной домашний арест, другого – отпустил.

Источник: замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Суд дал 60 суток домашнего ареста в ночное время суток еще для одного фигуранта массовых беспорядков. Второе ходатайство об избрании меры пресечения, поданное сегодня на рассмотрение, суд не удовлетворил".

Детали: 26 февраля Октябрьский районный суд Полтавы суд рассмотрел еще два ходатайства следователей об избрании меры пресечения участникам столкновений в Новых Санжарах в уголовном производстве по статье 294 УК "Массовые беспорядки".

Тракало объяснил, что человек, которому не дали ареста, остается в статусе подозреваемого, однако без меры пресечения. Местонахождение еще одного подозреваемого устанавливается.

По состоянию на 26 февраля подозрение объявлено 6 лицам. Полиция расследует производства по 6 статьям Уголовного кодекса.

Что предшествовало: 25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы отправил под ночной домашний арест двух людей, которым объявлено подозрение по статье 294 УК "Массовые беспорядки".

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