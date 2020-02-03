Ісламські держави відхилили план Трампа з примирення Ізраїлю та Палестини
Представники Організації ісламського співробітництва відкинули план США з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає створення Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі.
Джерело: AP
Деталі: Представники Саудівської Аравії відзначили, що палестинський народ має отримати "незалежну держава зі столицею у Східному Єрусалимі". Однак план Трампа є "ангажованим", оскільки схвалює анексію Ізраїлем палестинських територій.
У заяві Організації зазначено, що для мусульман з усього світу принципово, щоб Східний Єрусалим став "вічною столицею" майбутньої Палестинської держави.
Передісторія:
- 28 січня президент США Дональд Трамп представив свій мирний план щодо Близького Сходу.
- Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. При цьому Трамп запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.
- Європейський союз пообіцяв вивчити та оцінити висунуті президентом США пропозиції.