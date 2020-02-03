Ісламські держави відхилили план Трампа з примирення Ізраїлю та Палестини

Представники Організації ісламського співробітництва відкинули план США з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає створення Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі.

Джерело: AP

Деталі: Представники Саудівської Аравії відзначили, що палестинський народ має отримати "незалежну держава зі столицею у Східному Єрусалимі". Однак план Трампа є "ангажованим", оскільки схвалює анексію Ізраїлем палестинських територій.

У заяві Організації зазначено, що для мусульман з усього світу принципово, щоб Східний Єрусалим став "вічною столицею" майбутньої Палестинської держави.

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