Ісламські держави відхилили план Трампа з примирення Ізраїлю та Палестини

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Понеділок, 3 лютого 2020, 22:03
Фото: Anadolu

Представники Організації ісламського співробітництва відкинули план США з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту, який передбачає створення Палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі.

Джерело: AP

Деталі: Представники Саудівської Аравії відзначили, що палестинський народ має отримати "незалежну держава зі столицею у Східному Єрусалимі". Однак план Трампа є "ангажованим", оскільки схвалює анексію Ізраїлем палестинських територій.

У заяві Організації зазначено, що для мусульман з усього світу принципово, щоб Східний Єрусалим став "вічною столицею" майбутньої Палестинської держави.

Передісторія:

  • 28 січня президент США Дональд Трамп представив свій мирний план щодо Близького Сходу.
  • Передбачається, що палестинська держава отримає столицю в Східному Єрусалимі. При цьому Трамп запевнив, що Єрусалим повинен бути "неподільною" столицею Ізраїлю.
  • Європейський союз пообіцяв вивчити та оцінити висунуті президентом США пропозиції.

Українська правда


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