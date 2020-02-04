Російський співак Сєров уже потрапив у фокус прикордонників України

Служба безпеки України передала прикордонникам інформацію про те, що російський співак Олександр Сєров незаконно відвідував анексований Росією Крим.

Джерело: відповідь СБУ на депутатське звернення, поширена народним депутатом Володимиром Ар’євим у Facebook

Пряма мова Ар’єва: "СБУ відреагувала на колективний лист 40 депутатів з "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини" і "За майбутнє". Сюткіну заборонений в‘їзд в Україну.

По іншому московському гастролеру, Сєрову, рішення має прийняти Державна прикордонна Служба. Хай у себе вдома співами заробляють".

Дослівно СБУ: "Стосовно Сєрова Олександра Миколайовича, 24.03.1954 р.н., за фактом порушення правил перетинання державного кордону України та порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а саме відвідування території АР Крим, поінформовано Державну прикордонну службу України".

Цьому передувало: Російському співаку Валерію Сюткіну вже заборонили в’їзд до України на 3 роки Підставою стали його висловлювання про "доцільність" анексії Криму на ТБ.

Сюткін планував виступити з концертом у київському палаці мистецтв "Україна" 27 квітня.

Сєров, який виступав в анексованому Криму у 2017 році, планує виступити в Києві 26 березня.

Піар-менеджер Сєрова Олександр Орлов говорив "Крим.Реаліі" у січні про намір Сєрова звернутися до Верховної Ради України з проханням дозволити йому приїхати до Києва.

Пряма мова Орлова: "Олександр Миколайович народився на Україні (у Миколаївській області - ред.) і в нього такий вік (68 років – ред.), що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут трапилася така нагода, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошу людину.

Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, у нашому колективі працюють люди з України".