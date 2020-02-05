Ізраїль завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на запуск ракет

ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах ХАМАС у відповідь на обстріл

Джерело: Israel Defense Forces

Деталі: З сектора Газа було випущено три ракети по території Ізраїлю. На півдні Ізраїлю спрацювали сирени повітряної тривоги. Після спрацьовування сирени були помічені три запуски ракет з сектора Газа.

ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС у відповідь на обстріл ізраїльської території з боку сектора Газа.

Ізраїльські літаки завдали ударів по декількох цілях, зокрема, обстрілу піддався об'єкт, на якому радикали збирали зброю для бойового крила руху.