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МЗС засудило візит ультраправих німецьких політиків в ОРДЛО

Середа, 5 лютого 2020, 15:47
МЗС засудило візит ультраправих німецьких політиків в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ засудило візит політиків ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндеманна, Ріхарда Гретцінгера і Хеннінга Цоца  на тимчасово окуповані території на сході України.

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі МЗС.

"Розглядаємо цей візит  як неповагу до суверенітету і територіальної цілісності України, нехтування основоположними принципами міжнародного права та національним законодавством України" - заявили у відомстві.

Зазначається, що ці політики вже раніше нелегально  відвідували окуповані території України.

"Це свідчить про свідоме порушення ними національного законодавства України та міжнародного права на догоду російській ідеології. Такі діяння будуть враховані при визначенні юридичної відповідальності згідно з українським законодавством" - наголосили в МЗС.

При цьому у відомстві відзначили, що демократичні політичні сили Німеччини  підтримують зусилля канцлерки Ангели Меркель у рамках Нормандського формату з відновлення територіальної цілісності й суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах, як і загалом  позицію уряду щодо засудження спроб російської агресії проти України, а відтак відмежовуються від будь-яких проявів заохочення  агресивної політики РФ.

"Очікуємо, що керівництво партії "Альтернатива для Німеччини" так само засудить незаконні дії її членів й упереджуватиме подібні злочини у майбутньому" - заявили в міністерстві.

Як повідомлялося, представники німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) приїхали до окупованого Луганська, де взяли участь в заході угруповання "ЛНР".

Теми: МЗСОРДЛОНімеччина
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