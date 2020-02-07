Службовці "Борисполя" наухилялися від податків на 263 мільйона – ОГП
В Офісі генерального прокурора повідомили, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відшкодував до держбюджету більше 263 мільйона гривень податків.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За версією слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль", в порушення постанови Кабінету міністрів, застосували невірний норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), розрахувавши його за відсотковою ставкою 40%, а не 90%, як передбачено вищевказаною постановою".
Деталі: Відзначається, що "Бориспіль" відшкодував до державного бюджету 263 млн 244 тис грн податку.
Досудове розслідування здійснює управління фінрозслідувань офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.