В Офісі генерального прокурора повідомили, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відшкодував до держбюджету більше 263 мільйона гривень податків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За версією слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль", в порушення постанови Кабінету міністрів, застосували невірний норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), розрахувавши його за відсотковою ставкою 40%, а не 90%, як передбачено вищевказаною постановою".

Деталі: Відзначається, що "Бориспіль" відшкодував до державного бюджету 263 млн 244 тис грн податку.

Досудове розслідування здійснює управління фінрозслідувань офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.