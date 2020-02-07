В Офісі генерального прокурора повідомили, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відшкодував до держбюджету більше 263 мільйона гривень податків.

Джерело: Офіс генпрокурора, пресслужба аеропорту

Дослівно ОГП: "За версією слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль", в порушення постанови Кабінету міністрів, застосували невірний норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), розрахувавши його за відсотковою ставкою 40%, а не 90%, як передбачено вищевказаною постановою".

Деталі: Відзначається, що "Бориспіль" відшкодував до державного бюджету 263 млн 244 тис. грн податку.

Досудове розслідування здійснює управління фінрозслідувань офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Водночас, 11 лютого у "Борисполі" повідомили, що станом на 10 лютого 2020 року аеропорт не має заборгованості зі сплати дивідендів перед державою.

В аеропорту пояснюють, що норматив щодо сплати 90% дивідендів був встановлений після затвердження Кабміном фінплану підприємства на 2019 рік.

Запланованим фінпланом підприємства був передбачений норматив відрахування дивідендів на рівні 40%.

У "Борисполі" пишуть, що після вилучення 90% дивідендів, плани щодо реалізації більшості інфраструктурних проектів в аеропорту призупинено або строк реалізації їх продовжено до трьох з половиною років замість року.

Водночас, у "Борисполі" просять переглянути норми відрахування дивідендів для аеропорту для можливості подальшого успішного інфраструктурного розвитку.