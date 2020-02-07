Службовці "Борисполя" наухилялися від податків на 263 мільйона – ОГП

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 13:15

В Офісі генерального прокурора повідомили, що держпідприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відшкодував до держбюджету більше 263 мільйона гривень податків.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За версією слідства, службові особи ДП "МА "Бориспіль", в порушення постанови Кабінету міністрів, застосували невірний норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу), розрахувавши його за відсотковою ставкою 40%, а не 90%, як передбачено вищевказаною постановою".

Деталі: Відзначається, що "Бориспіль" відшкодував до державного бюджету 263 млн 244 тис грн податку.

Досудове розслідування здійснює управління фінрозслідувань офісу великих платників податків ДФС за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.

Українська правда
Теми: Бориспіль аеропорт податки прокуратура Офіс генпрокурора


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