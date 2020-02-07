Олігархи і партії: Найбільше багатіїв фінансують ОПЗЖ із Медведчуком

Партія "Опозиційна платформа – За життя" випереджає інші партії – зокрема, "Європейську солідарність", "Опозиційний блок" та "Відродження" – за кількістю внесків від найбагатших людей України.

Джерело: Рух "Чесно" на підставі зіставлення фінансових звітів партій і виборчих звітів самовисуванців із ТОП-100 найзаможніших українців за версією "Нового времени" та Dragon Capital

ОПЗЖ: Усі внески для ОПЗЖ олігархи зробили минулого року, коли партія "посилилася" Віктором Медведчуком і депутатами Верховної Ради 8 скликання від "Опозиційного блоку".

Медведчук, який за розміром статків вважається 46-м громадянином України, у першому кварталі 2019 року перерахував ОПЗЖ 701 тисячу гривень – і став найбільшим донором партії на той момент. У наступному кварталі він віддав партії ще 1,69 мільйона.

Частину коштів ОПЗЖ Медведчуку повернула (найімовірніше, через наявність у нього податкового боргу).

У 47-го з-поміж вітчизняних багатіїв, нардепа та співвласника Inter Media Group Сергія Льовочкіна, ОПЗЖ взяла 1,5 мільйона, а ще один його внесок на 1,69 мільйона віддала назад (напевно, теж через наявність у донора податкового боргу).

1,69 мільйона партії переказала сестра Льовочкіна – Юлія Льовочкіна.

По 1,6 мільйона гривень ОПЗЖ віддали нардеп Нестор Шуфрич (65-й за розміром статків) і забудовник Вадим Столар (73-й у рейтингу багатіїв).

"Опоблок": Вадим Новинський є найбагатшим з-поміж українців, чиє ім’я можна побачити серед офіційних донорів партій та виборчих кампаній.

2018 року третій за розміром статків громадянин України Вадим Новинський (власник "Смарт-Холдингу") підтримав десятьма тисячами гривень "Опозиційний блок".

У березні 2019 року він віддав 1,6 мільйона кандидату в президенти Олександрові Вілкулу, який висувався від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку".

"ЄС": З-поміж найзаможніших українців найбільшими офіційними донорами партії "Європейська солідарність" виявилися екс-нардеп, власник фармкомпанії "Дарниця" (64-й за рівнем статків) і Гліб Загорій з дружиною Катериною. Останні у 2019 році перерахували партії 2,66 мільйона гривень.

13,31 тисячі "Євросолідарності" у 2016 та 2018 роках віддав Ігор Баленко, повний тезко київського депутата і власника мережі супермаркетів "Фуршет".

Загалом 160 гривень 2016 року партії переказав міський голова Києва Віталій Кличко (Володимир і Віталій Клички посідають 70-ту сходинку в рейтингу найзаможніших українців).

"Відродження" 2016 року нардеп і 13-й за розміром статків підприємець Віталій Хомутиннік перерахував партії "Відродження", яка мала у Верховній Раді лиш групу, приблизно 3 мільйони гривень. Ще 1,5 мільйона він дав "Відродженню" 2018 року.

Частина звітів партії недоступна на сайті НАЗК, тому існує ймовірність, що загалом Хомутиннік пожертвував "Відродженню" більше коштів.

Петро Порошенко сам профінансував свою президентську кампанію на 584,6 мільйона гривень.

Його син 2016 року віддав БПП/ЄС 260 гривень, а батько 2019-го – 1,6 мільйона.

Якщо врахувати, що найактивніші партії та кандидати (у нардепи та у президенти) у 2018-2019 роках отримали на свої рахунки близько 4 мільярдів гривень, то Порошенко є найбільшим офіційним донором української політики останніх років.

Серед кандидатів, які спонсорували свою виборчу кампанію, лише Олександр Грановський залучив, окрім власних коштів (101,4 тисячі гривень), гроші інших приватних осіб (майже 2 мільйони).

Аграрний магнат і сват Порошенка Юрій Косюк у 2019 році віддав київському мажоритарнику Дмитрову Андрієвському 1,67 мільйона (майже половину його виборчого фонду).

Дочка забудовника Леоніда Юрушева Єлизавета дала 510 тисяч гривень своєму чоловіку – кандидату в нардепи від "Слуги народу" Олександрові Скічку (ледь не третину фонду).

Сергій Тарута, який вибув із ТОП-100 найбагатших українців, у свою президентську кампанію вклав майже 33 мільйони гривень, а перед голосуванням знявся на користь Юлії Тимошенко. Тарута посів друге місце у списку ВО "Батьківщина", хоча до того розбудовував партію "Основа".

Рінат Ахметов не фігурує у фінзвітності партій, але топ-менеджери його компаній є серед найбільших донорів одразу двох партій. Рух "Чесно" виявляв у фінансових звітах "Опоблоку" працівників підприємства "Запоріжсталь": вони фінансували запорізький осередок "Опозиційного блоку" та президентську кампанію Олександра Вілкула.

Співробітники фірм Ахметова є й серед топ-донорів Радикальної партії Олега Ляшка.

Рух "Чесно" вважає, що фінансові звіти місять не всю інформацію, адже багатії можуть надавати не лише грошову підтримку – а й медійний супровід політиків чи партій.

Крім того, за законом фізичні особи впродовж року мають право пожертвувати щонайбільше 1,9 мільйона гривень, а юридичні – 3,8 мільйона.