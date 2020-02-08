Двоє українців загинули у масштабній ДТП в Угорщині, семеро – поранені

В Угорщині в результаті зіткнення п'яти транспортних засобів на трасі M3 в напрямку Будапешта загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Karpat Hir.

Аварія сталася у п’ятницю зранку на 98-кілометрі траси в напрямку Будапешта в районі міста Кал.

Як повідомляє портал BPI Autosok, спочатку зіткнулися два легкових автомобілі, які зупинилися на бічній смузі. В результаті цього зіткнення ніхто не постраждав.

Пізніше в ці два авто врізався мікроавтобус з українською реєстрацією і вилетів за межі дороги.

В результаті один українець загинув на місці, ще вісьмох доставили до лікарні. Згодом стало відомо, що один з постраждалих помер.

У понівечені авто на дорозі пізніше врізалися ще два транспортних засоби.