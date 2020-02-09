Армія Ізраїлю застосувала танки після обстрілів із сектора Газа
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що застосувала танки після того, як із сектора Газа було випущено ракети по території країни.
Джерело: Іsrael Defense Forces
Дослівно: "Це вже сьомий пуск із Гази по Ізраїлю за останній тиждень".
Танки були застосовані проти об'єктів ХАМАС у регіоні.
In response to the rocket launched from #Gaza into #Israel earlier this evening, IDF tanks just targeted 2 Hamas military posts in Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2020