Армія Ізраїлю застосувала танки після обстрілів із сектора Газа

324 перегляди
Неділя, 9 лютого 2020, 03:49

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що застосувала танки після того, як із сектора Газа було випущено ракети по території країни.

Джерело: Іsrael Defense Forces

Дослівно: "Це вже сьомий пуск із Гази по Ізраїлю за останній тиждень".

Танки були застосовані проти об'єктів ХАМАС у регіоні.

Теми: Ізраїль


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія заявляє, що сирійці ледь не збили пасажирський літак через атаку ізраїльтян 7 лютого 2020, 08:45
Ізраїль завдав удару по силах ХАМАС у відповідь на запуск ракет 5 лютого 2020, 04:21
Яд Вашем вибачився за історичні спотворення на користь Росії на форумі пам’яті Голокосту 5 лютого 2020, 00:07
Усі новини
Головні новини
Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз
Нацвідбір на Євробачення-2020: стала відома перша трійка фіналістів
Теніс: Збірна України перемогла Естонію і вийшла у плей-офф Світової групи
Двоє українців загинули у масштабній ДТП в Угорщині, семеро – поранені
Усі новини
дослідження

Люди не люблять розмірковувати

дослідження

Як звичка їсти руками може вплинути на організм

думка

Якщо батьки хочуть дивно назвати дитя, держава має втрутитись