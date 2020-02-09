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Армія Ізраїлю застосувала танки після обстрілів із сектора Газа

Неділя, 9 лютого 2020, 02:49
Армія Ізраїлю застосувала танки після обстрілів із сектора Газа

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що застосувала танки після того, як із сектора Газа було випущено ракети по території країни.

Джерело: Іsrael Defense Forces

Дослівно: "Це вже сьомий пуск із Гази по Ізраїлю за останній тиждень".

Танки були застосовані проти об'єктів ХАМАС у регіоні.

Теми: Ізраїль
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