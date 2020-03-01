У Києві на ходу загорілася маршрутка

1 березня у Києві на Солом‘янській площі під час руху загорівся маршрутний автобус.

Джерело: управління ДСНС у м.Києві

Деталі: За даними рятувальників, iнформацiя про займання маршрутного таксi надійшла до служби порятунку о 10:02.

Дослівно: "Усi пасажири вiдразу вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежникiв. Нiхто не постраждав. О 10:07 вогнеборці локалізували, а о 10:12 - лiквiдували пожежу. Мікроавтобус згорiв повнiстю. Причини загоряння встановить слідство".