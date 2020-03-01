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У Києві на ходу загорілася маршрутка

Неділя, 1 березня 2020, 14:43
У Києві на ходу загорілася маршрутка
фото "Інформатор"

1 березня у Києві на Солом‘янській площі під час руху загорівся маршрутний автобус.

Джерело: управління ДСНС у м.Києві 

Деталі: За даними рятувальників, iнформацiя про займання маршрутного таксi надійшла до служби порятунку о 10:02. 

Дослівно: "Усi пасажири вiдразу вийшли з транспортного засобу ще до прибуття пожежникiв. Нiхто не постраждав. О 10:07 вогнеборці локалізували, а о 10:12  - лiквiдували пожежу. Мікроавтобус згорiв повнiстю. Причини загоряння встановить слідство". 

 
фото - "24 канал"
 
фото - Інформатор

 

Українська правда

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Теми: Київпожежатранспорт
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