"Мерседеси", квартири, швейцарські годинники: Богдан вперше подав декларацію

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан уперше подав електронну декларацію.

Джерело: декларація перед звільненням, подана до реєстру НАЗК 6 березня

Деталі: Згідно з документом, на підставі інвестиційного договору Богдан має право користування 10 квартирами в Києві, які повністю або частково будуються за його гроші. Екс-глава ОП має у власності ще кілька квартир у Києві різної квадратури, житловий будинок у Козині Київської області на 560,6 квадратних метрів, придбаний у 2011 році. Право користування цим будинком є у чотирьох доньок Богдана.

У 2017 році Богдан купив квартиру в Словаччині на 82 кв. м. Згідно з декларацією, вона коштувала йому трохи більше 2 мільйонів гривень.

Ексглава ОП задекларував 10 земельних ділянок у столиці, Київській області та на Львівщині.

За 2020 рік (у декларації вказано період з 1 січня по 11 лютого) дохід Богдана склав 83 тисячі 134 гривень: з них 63 130 зарплати в Офісі президента, 20 тисяч гривень від надання в оренду майна і 4 гривні відсотків у Приватбанку.

З готівкових коштів Богдан задекларував 721 600 доларів, та 238 400 євро.

На банківських рахунках (своїх та доньок) ексглава ОП тримає 676 тисяч доларів, півмільйона євро, і трохи більше 10 мільйонів гривень (10,4 млн грн. – у Приватбанку).

Його доньки мають рахунки в Приватбанку та словацькому Tatra Bank AS.

Богдан має у власності 3 автомобіля Mercedes-benz (2 машини купив у 2019 році) та 2 електрокари Tesla.

Ексглава ОП задекларував три швейцарських годинники, не вказавши їхню вартість.

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