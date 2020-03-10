"Мерседеси", квартири, швейцарські годинники: Богдан вперше подав декларацію
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан уперше подав електронну декларацію.
Джерело: декларація перед звільненням, подана до реєстру НАЗК 6 березня
Деталі: Згідно з документом, на підставі інвестиційного договору Богдан має право користування 10 квартирами в Києві, які повністю або частково будуються за його гроші. Екс-глава ОП має у власності ще кілька квартир у Києві різної квадратури, житловий будинок у Козині Київської області на 560,6 квадратних метрів, придбаний у 2011 році. Право користування цим будинком є у чотирьох доньок Богдана.
У 2017 році Богдан купив квартиру в Словаччині на 82 кв. м. Згідно з декларацією, вона коштувала йому трохи більше 2 мільйонів гривень.
Ексглава ОП задекларував 10 земельних ділянок у столиці, Київській області та на Львівщині.
За 2020 рік (у декларації вказано період з 1 січня по 11 лютого) дохід Богдана склав 83 тисячі 134 гривень: з них 63 130 зарплати в Офісі президента, 20 тисяч гривень від надання в оренду майна і 4 гривні відсотків у Приватбанку.
З готівкових коштів Богдан задекларував 721 600 доларів, та 238 400 євро.
На банківських рахунках (своїх та доньок) ексглава ОП тримає 676 тисяч доларів, півмільйона євро, і трохи більше 10 мільйонів гривень (10,4 млн грн. – у Приватбанку).
Його доньки мають рахунки в Приватбанку та словацькому Tatra Bank AS.
Богдан має у власності 3 автомобіля Mercedes-benz (2 машини купив у 2019 році) та 2 електрокари Tesla.
Ексглава ОП задекларував три швейцарських годинники, не вказавши їхню вартість.
Передісторія:
- 10 лютого Андрій Богдан мав неприємну розмову з президентом Володимиром Зеленським, після чого написав заяву про відставку з посади керівника Офісу президента.
- 11 лютого Володимир Зеленський звільнив Богдана і призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака.
- Після звільнення Богдан подався на відпочинок і постив фото нібито з Сейшельських островів.
- 2 березня Богдан повідомив, що повернувся до адвокатської діяльності, якою займався до приєднання до команди Зеленського.