"Мерседесы", квартиры, швейцарские часы: Богдан впервые подал декларацию

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию.

Источник: декларация перед увольнением, поданная в реестр НАПК 6 марта

Детали: Согласно документу, на основании инвестиционного договора Богдан имеет право пользования 10 квартирами в Киеве, которые полностью или частично строятся за его деньги. Экс-глава ОП имеет в собственности еще несколько квартир в Киеве разной квадратуры, жилой дом в Козине Киевской области на 560,6 квадратных метров, приобретенный в 2011 году. Право пользования этим домом есть у четырех дочерей Богдана.

В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии на 82 кв. м. Согласно декларации, она стоила ему чуть больше 2 миллионов гривен.

Экс-глава ОП задекларировал 10 земельных участков в столице, Киевской области и на Львовщине.

В 2020 годк (в декларации указан период с 1 января по 11 февраля) доход Богдана составил 83 тысяч 134 гривен: из них 63 130 зарплаты в Офисе президента, 20 тысяч гривен от предоставления в аренду имущества и 4 гривни процентов в Приватбанке.

Из наличных средств Богдан задекларировал 721 600 долларов, и 238 400 евро.

На банковских счетах (своих и дочерей) экс-глава ОП держит 676 тысяч долларов, полмиллиона евро и чуть более 10 миллионов гривен (10,4 млн грн. – в Приватбанке).

Его дочери имеют счета в Приватбанке и словацком Tatra Bank AS.

Богдан имеет в собственности 3 автомобиля Mercedes-benz (2 машины купил в 2019 году) и 2 электрокара Tesla.

Экс-глава ОП задекларировал три швейцарских часы, не указав их стоимость.

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