Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський представив нового міністра оборони

Середа, 11 березня 2020, 09:53
Зеленський представив нового міністра оборони

Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: захід за участю президента та міністра оборони у Києві

Пряма мова президента: "Сьогодні я маю честь представити вам нового міністра оброни Андрія Васильовича Тарана.  Це почесна і дуже відповідальна  місія, тому я вітаю вас і бажаю сил, витримки і сталевого духу.

Що стосується пріоритетів роботи нового міністра – я почну з головного: забезпечення високої обороноздатності України. Для зміцнення наших збройних сил потрібна спільна, злагоджена робота міністерства та керівника ЗСУ за усіма важливими напрямками.

У першу чергу, основу будь-якої армії складають люди, а тому всі стратегії оборонного відомства мають бути людиноцентричними. Мова про гідне забезпечення наших військових сучасним та ефективним озброєнням, підвищення рівня підготовки, посилення соціального захисту у погонах".

Деталі: Зеленський сказав, що для нього важливо, щоб армія поважала міністра оборони, тому він консультувався з начальником Генерального штабу Збройних сил. За словами президента, новий міністр оборони – це і його відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу.

У свою чергу, Таран сказав, що головне – забезпечити високу обороноздатність України, добре озброїти армію, щоб Збройні сили могли давати відсіч нападнику.

За словами міністра, необхідна модернізація і продумана програма розвитку озброєння, а не "безсистемна закупівля для латання старих дірок".

Також він зазначив, що необхідно сформувати "мотиваційний пакет" для військових – це і забезпечення житлом, і грошове забезпечення, і навчання, і гарантії соцзабезпечення після звільнення.

Згадав Таран і про необхідність впровадження стандартів НАТО, перехід на нову структуру армії для кращої взаємодії з Альянсом.

Передісторія:

  • 65-річний генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран став міністром оборони 4 березня, коли Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду на чолі з Денисом Шмигалем. Таран – професійний військовий, раніше він працював у Міноборони, а також представляв Україну в СЦКК на Донбасі.
  • 4 вакантних крісла у Кабінеті міністрів закрили виконувачами обов’язків: Віталій Шубін став в.о. міністра енергетики та захисту довкілля; Павло Кухта – в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Юрій Полюхович – в.о. міністра освіти і науки, Світлана Фоменко – в.о.міністра культури, молоді та спорту.

Знати більше: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийМіноборониТаран Андрій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Зеленський
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Зеленський про обіцянку членства в НАТО: Це не така висока ціна за війну
Останні новини
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
Усі новини...
Реклама: