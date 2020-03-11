Президент Володимир Зеленський представив нового міністра оборони Андрія Тарана.

Джерело: захід за участю президента та міністра оборони у Києві

Пряма мова президента: "Сьогодні я маю честь представити вам нового міністра оброни Андрія Васильовича Тарана. Це почесна і дуже відповідальна місія, тому я вітаю вас і бажаю сил, витримки і сталевого духу.

Що стосується пріоритетів роботи нового міністра – я почну з головного: забезпечення високої обороноздатності України. Для зміцнення наших збройних сил потрібна спільна, злагоджена робота міністерства та керівника ЗСУ за усіма важливими напрямками.

У першу чергу, основу будь-якої армії складають люди, а тому всі стратегії оборонного відомства мають бути людиноцентричними. Мова про гідне забезпечення наших військових сучасним та ефективним озброєнням, підвищення рівня підготовки, посилення соціального захисту у погонах".

Деталі: Зеленський сказав, що для нього важливо, щоб армія поважала міністра оборони, тому він консультувався з начальником Генерального штабу Збройних сил. За словами президента, новий міністр оборони – це і його відповідальність, і відповідальність начальника Генштабу.

У свою чергу, Таран сказав, що головне – забезпечити високу обороноздатність України, добре озброїти армію, щоб Збройні сили могли давати відсіч нападнику.

За словами міністра, необхідна модернізація і продумана програма розвитку озброєння, а не "безсистемна закупівля для латання старих дірок".

Також він зазначив, що необхідно сформувати "мотиваційний пакет" для військових – це і забезпечення житлом, і грошове забезпечення, і навчання, і гарантії соцзабезпечення після звільнення.

Згадав Таран і про необхідність впровадження стандартів НАТО, перехід на нову структуру армії для кращої взаємодії з Альянсом.

Передісторія:

65-річний генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран став міністром оборони 4 березня, коли Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду на чолі з Денисом Шмигалем. Таран – професійний військовий, раніше він працював у Міноборони, а також представляв Україну в СЦКК на Донбасі.

4 вакантних крісла у Кабінеті міністрів закрили виконувачами обов’язків: Віталій Шубін став в.о. міністра енергетики та захисту довкілля; Павло Кухта – в.о. міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства; Юрій Полюхович – в.о. міністра освіти і науки, Світлана Фоменко – в.о.міністра культури, молоді та спорту.

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