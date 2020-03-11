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Зеленский представил нового министра обороны

Среда, 11 марта 2020, 09:53
Зеленский представил нового министра обороны

Президент Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

Источник: мероприятие с участием президента и министра обороны в Киеве

Прямая речь президента: "Сегодня я имею честь представить вам нового министра обороны Андрея Васильевича Тарана. Это почетная и очень ответственная миссия, поэтому я поздравляю вас и желаю сил, выдержки и стального духа.

Что касается приоритетов работы нового министра – я начну с главного: обеспечение высокой обороноспособности Украины. Для укрепления наших вооруженных сил нужна совместная, слаженная работа министерства и руководителя ВСУ по всем важным направлениям.

В первую очередь, основу любой армии составляют люди, а потому все стратегии оборонного ведомства должны быть человекоцентричными. Речь о достойное обеспечение наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усилении социальной защиты людей в погонах".

Детали: Зеленский сказал, что для него важно, чтобы армия уважала министра обороны, поэтому он консультировался с начальником Генерального штаба Вооруженных сил. По словам президента, новый министр обороны – это и его ответственность и ответственность начальника Генштаба.

В свою очередь, Таран сказал, что главное – обеспечить высокую обороноспособность Украины, хорошо вооружить армию, чтобы Вооруженные силы могли давать отпор нападающему врагу.

По словам министра, необходима модернизация и продуманная программа развития вооружения, а не "бессистемная закупка для латания старых дыр".

Также он отметил, что необходим "мотивационный пакет" для военных – это и обеспечение жильеи, и денежное довольствие, и обучение, и гарантии соцобеспечения после увольнения.

Упомянул Таран и о необходимости внедрения стандартов НАТО, перехода на новую структуру армии для лучшего взаимодействия с Альянсом.

Предыстория:

  • 65-летний генерал-лейтенант в отставке Андрей Таран стал министром обороны 4 марта, когда Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства во главе с Денисом Шмыгалем. Таран – профессиональный военный, ранее он работал в Минобороны, а также представлял Украину в СЦКК на Донбассе.
  • 4 вакантных кресла в Кабинете министров закрыли исполняющими обязанности: Виталий Шубин стал и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды; Павел Кухта – и.о. министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Юрий Полюхович – и.о. министра образования и науки, Светлана Фоменко – и.о. министра культуры, молодежи и спорта.

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Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: ЗеленскийМинобороныТаран Андрей
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