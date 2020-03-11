Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч

1329 переглядів
Середа, 11 березня 2020, 11:12

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що українські військові будуть давати належну відповідь на атаки противника.

Джерело: виступ президента перед представленням міністра оборони Андрія Тарана

Пряма мова президента:  "Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора

Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні".

Доповнюється…

Теми: Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський представив нового міністра оборони 11 березня 2020, 10:53
Зеленський просить Раду вдосконалити діяльність СБУ 10 березня 2020, 23:20
Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу 10 березня 2020, 20:59
Усі новини
Головні новини
Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч
Разумков скасував закордонні відрядження нардепів через коронавірус
Окупанти Криму проводять обшуки у кримських татар у Бахчисараї
У вівторок на Донбасі загинули 3 військових, 7 зазнали поранень, 2 – бойових травм
Усі новини
Досвід

Досвід ветерана: Віктор Шинкарук, прикордонник, член української збірної "Ігор нескорених"

Фото

9 ностальгічних фото з гаджетами минулого

holiday

20 цитат, які надихнуть вас на правильне привітання з 8 березня