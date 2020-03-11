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Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч

Середа, 11 березня 2020, 10:12
Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що українські військові будуть давати належну відповідь на атаки противника.

Джерело: виступ президента на церемонії представлення міністра оборони Андрія Тарана

Пряма мова президента:  "Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора

Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні".

Деталі:  Президент зазначив, що 10 березня у зоні Операції об’єднаних сил ворожі війська атакували українські позиції, застосувавши зброю, заборонену мінськими угодами. Ворог також обстріляв вантажний автомобіль одного з підрозділів ОС – троє військових загинули.

Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.

Зеленський також зазначив, що зараз розробляють церемонію почесного вшанування кожного загиблого героя. Він закликав міністра оборони, начальника Генштабу, міністра ветеранів завершити розробку впродовж тижня – щоб таку церемонію проводили у кожному містечку.

Пряма мова Тарана: "Головним вважаю забезпечити високу обороноздатність країни, здатність Збройних сил дати відповідну відсіч нападнику– таку відсіч,  щоб у агресора пропадало навіть бажання випробовувати міць наших бійців.

Я вже висловив слова подяки тим військовослужбовцям, які змусили замовкнути ПТРК, який підло вчора здійснив постріл по нашому автомобілю, внаслідок якого загинули люди".

Передісторія:

  • 10 березня бойовики на Донбасі обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил. Повідомлялося, що загинули двоє бійців, ще семеро отримали поранення. За даними командування Операції об’єднаних сил , бойовики вели обстріл із-поза спин цивільних осіб.
  • Загалом за минулу добу бойовики т.зв. "ДНР" і "ЛНР"  17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема по ділянках розведення. Від ворожих обстрілів 10 березня загинули 3 військовослужбовців, 7 зазнали поранень, 2 отримали бойові травмування.
  • Володимир Зеленський від початку своєї каденції заявляв про прагнення миру і здійснював кроки для припинення вогню, подальшого розведення сил вздовж лінії розмежування, звільнення полонених тощо.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийДонбасООСТаран Андрій
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