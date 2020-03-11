Зеленський: Не раджу думати, що наше бажання миру послаблює здатність дати відсіч

Президент України Володимир Зеленський попереджає, що українські військові будуть давати належну відповідь на атаки противника.

Джерело: виступ президента перед представленням міністра оборони Андрія Тарана

Пряма мова президента: "Сьогодні ми робимо все заради мирного врегулювання конфлікту на сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора

Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні".

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