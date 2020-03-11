Зеленский: Не советую думать, что наше желание мира ослабляет способность дать отпор

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что украинские военные будут давать надлежащий ответ на атаки противника.

Источник: выступление президента перед представлением министра обороны Андрея Тарана

Прямая речь президента: "Сегодня мы делаем все ради мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Но я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор. Это не так. И украинские военные уполномочены всегда давать адекватный, мощный ответ на действия агрессора

Тот, кто думает, что можно безнаказанно стрелять по украинским солдатам, фатально ошибается. И это доказывает статистика потерь противника в марте".

Детали: Президент отметил, что 10 марта в зоне Операции объединенных сил вражеские войска атаковали украинские позиции, применив оружие, запрещенное минскими соглашениями. Враг также обстрелял грузовой автомобиль одного из подразделений ОС – трое военных погибли.

Присутствующие почтили погибших минутой молчания.

Зеленский также отметил, что сейчас разрабатывают церемонию почетного чествования каждого погибшего героя.

Он призвал министра обороны, начальника Генштаба, министра ветеранов завершить разработку в течение недели – чтобы такую ​​церемонию проводили в каждом городе.