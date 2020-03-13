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Больную Covid 2019 из Радомышля подключали к аппарату искусственного дыхания

Пятница, 13 марта 2020, 10:35
Больную Covid 2019 из Радомышля подключали к аппарату искусственного дыхания

71-летнюю женщину из Радомышля, которую госпитализировали с коронавирусом, пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, однако сейчас она уже дышит самостоятельно.

Источник: заместительница главы Житомирской облгосадминистрации Наталия Остапченко на брифинге относительно состояния здоровья больной коронавирусом и ситуации в Радомышле

Прямая речь: "По состоянию на 6 утра 13 марта состояние больной ухудшилось и определялось как тяжелое. Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Больная переведена на искусственную вентиляцию легких...

На эту минуту состояние больной стабилизировано, она находится в сознании – дышит сама, с кислородной поддержкой, насыщение крови – уже до 67%. Кислородная поддержка продолжается, проводится дезинтоксикационная терапия".

Детали: Чиновница Житомирской ОГА отметила, что семья больной находится в самоизоляции.

Полиция Радомышля переведена на усиленный вариант несения службы.

Кроме того, корреспондент NewsOne заявляет, что в изоляции находятся 12 врачей, контактировали с больной, а всего на изоляции – 22 человека, включая родственников женщины, двое из которых находятся в Киеве.

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Предыстория:

  • Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.
  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.
  • Украинские власти 11 марта решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.
  • Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019
  • Пожилая женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. По состоянию на 12 марта она имела двустороннее воспаление легких и находилась в состоянии средней тяжести.
  • В райцентре Радомышль ввели чрезвычайное положение: приостановлено движение транспорта, закрыты рынки, людям на въезде и выезде из города должны мерить температуру.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияЖитомирская область
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