Больную Covid 2019 из Радомышля подключали к аппарату искусственного дыхания

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Пятница, 13 марта 2020, 11:35

71-летнюю женщину из Радомышля, которую госпитализировали с коронавирусом, пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания, однако сейчас она уже дышит самостоятельно.

Источник: брифинг в Житомирской облгосадминистрации относительно состояния здоровья больной коронавирусом и ситуации в Радомышле

Прямая речь: "По состоянию на 6 утра 13 марта состояние больной ухудшилось и определялось как тяжелое. Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Больная переведена на искусственную вентиляцию легких...

На эту минуту состояние больной стабилизировано, она находится в сознании – дышит сама, с кислородной поддержкой, насыщение крови – уже до 67%. Кислородная поддержка продолжается, проводится дезинтоксикационная терапия".

Детали: Чиновница Житомирской ОГА отметила, что семья больной находится в самоизоляции.

Полиция Радомышля переведена на усиленный вариант несения службы.

Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия


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