Новини 13 березня: коронавірус та Україна, спільний орган з ОРДЛО

Україна закриває кордон для іноземців, у Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу — актуальні новини 13 березня.

Про коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі Україна на два тижні (з 15 по 29 березня) закриє кордон для іноземних громадян — українці повернутися зможуть.

В Україні від коронавірусу померла перша людина — 71-річна жінка з Житомирської області, у якої вчора виявили захворювання.

Про орган з ОРДЛО

У Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше домовленість про створення спільної з бойовиками платформи підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Деякі нардепи фракції "Слуга народу" виступили проти консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО — офіційна позиція фракції поки не відома.

Про "УП. Стрічка"

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал. Кожен день ми публікуємо у ньому найважливіші та найцікавіші новини України та світу.

Клікайте сюди, щоб завжди бути в курсі першими.

Про інші важливі новини

Зеленський заявив, що Державну архітектурно-будівельну інспекцію буде ліквідовано.

У Софі Грегуар-Трюдо, дружини канадського прем’єр-міністра Джастіна Трюдо, підтвердили коронавірус.

Авіакомпанія МАУ призупиняє рейси із Києва до Рима та Мілана у зв'язку із поширення коронавірусу.

УЄФА перенесла заплановані на наступний тиждень матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.