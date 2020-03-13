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Новини 13 березня: коронавірус та Україна, спільний орган з ОРДЛО

П'ятниця, 13 березня 2020, 19:40
Новини 13 березня: коронавірус та Україна, спільний орган з ОРДЛО

Україна закриває кордон для іноземців, у Мінську домовилися про створення спільного з ОРДЛО органу — актуальні новини 13 березня.

Про коронавірус

Через пандемію коронавірусу у світі Україна на два тижні (з 15 по 29 березня) закриє кордон для іноземних громадян — українці повернутися зможуть.

В Україні від коронавірусу померла перша людина — 71-річна жінка з Житомирської області, у якої вчора виявили захворювання.

Про орган з ОРДЛО

У Мінську підписано домовленості про створення консультативної ради, в якій ОРДЛО будуть представлені як суб'єкт, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася на рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Пізніше домовленість про створення спільної з бойовиками платформи підтвердив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Деякі нардепи фракції "Слуга народу" виступили проти консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі представників ОРДЛО — офіційна позиція фракції поки не відома.

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