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Новости 13 марта: коронавирус и Украина, общий орган с ОРДЛО

Пятница, 13 марта 2020, 19:40
Новости 13 марта: коронавирус и Украина, общий орган с ОРДЛО

Украина закрывает границу для иностранцев, в Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа — актуальные новости 13 марта.

О коронавирусе

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели (с 15 по 29 марта) закроет границу для иностранных граждан — украинцы вернуться смогут.

В Украине от коронавируса умер первый человек — 71-летняя женщина из Житомирской области, у которой вчера обнаружили заболевание.

Об органе с ОРДЛО

В Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Позднее договоренность о создании общей с боевиками платформы подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО — официальная позиция фракции пока не известна.

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