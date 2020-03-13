Новости 13 марта: коронавирус и Украина, общий орган с ОРДЛО
Украина закрывает границу для иностранцев, в Минске договорились о создании совместного с ОРДЛО органа — актуальные новости 13 марта.
О коронавирусе
Из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели (с 15 по 29 марта) закроет границу для иностранных граждан — украинцы вернуться смогут.
В Украине от коронавируса умер первый человек — 71-летняя женщина из Житомирской области, у которой вчера обнаружили заболевание.
Об органе с ОРДЛО
В Минске подписаны соглашения о создании консультативного совета, в котором ОРДЛО будут представлены как субъект, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась на уровне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Позднее договоренность о создании общей с боевиками платформы подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Некоторые нардепы фракции "Слуга народа" выступили против консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО — официальная позиция фракции пока не известна.
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