Президент Володимир Зеленський розповів, як держава буде захищати громадян від коронавірусу, та закликав не панікувати, дотримуватись правил гігієни та звертатись до лікаря у випадку наявності симптомів.

Джерело: заява президента

Деталі: Інститут молекулярної біології НАН України невідкладно виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус, з державного резерву до закладів охорони здоров'я передано 10 мільйонів масок, для тестування в регіонах також будуть використовувати пересувні лабораторії.

У разі потреби, буде виділено 500 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

Зеленський каже, що для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько 2 тисяч лікарів-інфекціонистів та більше 5 тисяч середнього медичного персоналу.

Органам місцевої влади доручили запровадити додаткове матеріальне заохочення медпрацівників, які залучені до протидії вірусу.

Президент обіцяє, що держава простимулює виробництво засобів індивідуального захисту.

Також Зеленський запевняє, що держава максимально захистить від вірусу військових.

Глава держави просить керівників підприємств, за можливості, дозволити своїм підлеглим працювати з дому, особливо, тим, хто має дітей.

Пряма мова: "Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками та аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти – це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптеках та за доступною ціною...

Людей похилого віку, особливо, які мають хронічні захворювання, я дуже прошу залишатися вдома...

Слід пам'ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібне критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни... Вірус паніки гірший від коронавірусу."

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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