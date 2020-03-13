Президент Володимир Зеленський розповів, як держава буде захищати громадян від коронавірусу, та закликав не панікувати.

Джерело: заява президента

Деталі: Інститут молекулярної біології НАН України невідкладно виготовить 200 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Найближчим часом інфекційні лікарні у кожному регіоні мають повністю забезпечити експрес-тестами.

З державного резерву до закладів охорони здоров'я передано 10 мільйонів масок, для тестування в регіонах також будуть використовувати пересувні лабораторії.

У разі потреби, буде виділено 500 мільйонів гривень на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії.

Зеленський каже, що для прийому складних випадків підготовлені понад 12 тисяч місць в інфекційних стаціонарах, є близько 2 тисяч лікарів-інфекціонистів та більше 5 тисяч середнього медичного персоналу.

Органам місцевої влади доручили запровадити додаткове матеріальне заохочення медпрацівників, які залучені до протидії вірусу.

Президент обіцяє, що держава простимулює виробництво засобів індивідуального захисту.

Також Зеленський запевняє, що держава максимально захистить від вірусу військових.

Пряма мова: "Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками та аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти – це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптеках та за доступною ціною... Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатись на людях".

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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