Зеленский рассказал, как Украина будет противостоять коронавирусу

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Пятница, 13 марта 2020, 21:50

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине срочно изготовят 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Источник: заявление президента

Детали: Из государственного реестра в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок, для тестирования в регионах также будут использовать передвижные лаборатории.

В случае необходимости, будет выделено 500 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.

Президент обещает, что государство простимулирует производство средств индивидуальной защиты.

Дополняется ...

Темы: коронавирус


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