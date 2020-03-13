Зеленский рассказал, как Украина будет противостоять коронавирусу

Президент Владимир Зеленский рассказал, как государство будет защищать граждан от коронавируса, и призвал не паниковать.

Источник: заявление президента

Детали: Институт молекулярной биологии НАН Украины безотлагательно изготовит 200 тыяч экспресс-тестов на коронавирус. В ближайшее время инфекционные больницы в каждом регионе должны полностью обеспечить экспресс-тестами.

Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 млн масок, для тестирования в регионах также будут использовать передвижные лаборатории.

В случае необходимости, будет выделено 500 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.

Зеленский говорит, что для приема сложных случаев подготовлены более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, есть около 2 тысяч врачей-инфекционистив и больше 5 тысяч среднего медицинского персонала.

Президент обещает, что государство простимулирует производство средств индивидуальной защиты.

Органам местной власти поручено ввести дополнительное материальное поощрение медработников, привлеченных к противодействию вирусу.

Также Зеленский уверяет, что государство максимаьно защитит от вируса военных.

Прямая речь: "Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать – это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптеках и по доступной цене... Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях".

Предыстория:

Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.

11 марта украинские власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019

71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. У пенсионерки развилось двустороннее воспаление легких ,ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В Радомышле ввели чрезвычайное положение .

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