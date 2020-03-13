Зеленский рассказал, как Украина будет противостоять коронавирусу
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Пятница, 13 марта 2020, 21:50
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине срочно изготовят 200 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.
Источник: заявление президента
Детали: Из государственного реестра в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок, для тестирования в регионах также будут использовать передвижные лаборатории.
В случае необходимости, будет выделено 500 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии.
Президент обещает, что государство простимулирует производство средств индивидуальной защиты.
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