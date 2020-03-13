Президент Володимир Зеленський запевняє, що заборона масових заходів пов'язана виключно з захистом від коронавірусу.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Якби ми боялись думки суспільства, боялись мітингів, ми б не відкривали вулицю Банкову.

Тимчасова заборона масових заходів – це не посягнення на конституційне право на протест, це турбота про здоров'я Українців. Нехай ситуація стабілізується, захворювань буде менше, захворюванність вцілому піде на спад, і тоді будемо мітингувати собі на здоров'я".

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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