Зеленский: Запрет массовых мероприятий – не посягательство на право, а забота

Президент Владимир Зеленский уверяет, что запрет массовых мероприятий связан исключительно с защитой от коронавируса.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов, мы не открывали улицу Банковую".

Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев. Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад, и тогда будем митинговать себе на здоровье".

Предыстория:

Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.

11 марта украинские власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019

71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. У пенсионерки развилось двустороннее воспаление легких ,ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В Радомышле ввели чрезвычайное положение .

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