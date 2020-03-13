Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через коронавірус Україна домовляється про гумдопомогу, а НБУ розробить кредити

П'ятниця, 13 березня 2020, 21:46
Через коронавірус Україна домовляється про гумдопомогу, а НБУ розробить кредити

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через поширення коронавірусу влада домовляється про гуманітарну допомогу, а Національний банк розробить спеціальні кредити.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо наданя гуманітарної допомоги, серед іншого, медичного обладнання. Митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше ніж за один день.

Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання да водовідведення.

Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України".

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • 11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.
  • Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019
  • 71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан. 

Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Людина може бути заразною коронавірусом до 37 днів – дослідження

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
Усі новини...
Реклама: