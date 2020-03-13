Через коронавірус Україна домовляється про гумдопомогу, а НБУ розробить кредити

Президент Володимир Зеленський повідомив, що через поширення коронавірусу влада домовляється про гуманітарну допомогу, а Національний банк розробить спеціальні кредити.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Проводяться переговори з міжнародними партнерами щодо наданя гуманітарної допомоги, серед іншого, медичного обладнання. Митниці України доручено здійснювати оформлення таких вантажів швидко, не більше ніж за один день.

Державною службою контролю за якістю харчових продуктів буде посилено контроль за системою водопостачання да водовідведення.

Національний банк України погодився підтримати мою ініціативу та розробити програму заходів щодо кредитної підтримки бізнесу та населення України".

Передісторія:

Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 13 березня захворіли понад 128 тисяч людей, дві третини з них – у Китаї, де пік епідемії вже минув.

11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.

11 березня українська влада вирішила запровадити обмежувальні заходи в Україні з 12 березня до 3 квітня через ризик поширення коронавірусу, хоча на той час було відомо лише про один випадок зараження у Чернівцях.

Ввечері 12 березня МОЗ повідомило про два нових випадки коронавірусної інфекції в Україні – у пенсіонерки з Житомирської області, яка повернулася з Польщі, та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого побувала в Італії. Відтак, в Україні зафіксовано вже три випадки зараження Covid 2019

71-річна жінка з Радомишля на Житомирщині 8 березня ходила в церкву, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня. У пенсіонерки розвинулося двостороннє запалення легень її підключали до апарату штучного дихання. У Радомишлі ввели надзвичайний стан.

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