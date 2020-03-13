Из-за коронавируса Украина договаривается о гумпомощи, а НБУ разработает кредиты

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за распространения коронавируса власть договаривается о гуманитарной помощи, а Национальный банк разработает специальные кредиты.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Проводятся переговоры с международными партнерами по предоставлению гуманитарной помощи, в том числе, медицинского оборудования. Таможни Украины поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день.

Государственной службой контроля за качеством пищевых продуктов будет усилен контроль за системой водоснабжения и водоотведения.

Национальный банк Украины согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мероприятий по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины".

Предыстория:

Новый коронавирус проявился в Китае в конце 2019 года, он получил название SARS-CoV-2, а болезнь, которую он порождает, – COVID-19. В мире заболеванием COVID-19 по состоянию на 13 марта заболели более 128 тысяч человек, две трети из них – в Китае, где пик эпидемии уже прошел.

11 марта ВОЗ объявила пандемию (всемирную эпидемию) в связи с новым коронавирусом.

11 марта украинские власти решили ввести ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля из-за риска распространения коронавируса, хотя в то время было известно лишь об одном случае заражения в Черновцах.

Вечером 12 марта Минздрав сообщил о двух новых случаях коронавирусной инфекции в Украине – у пенсионерки из Житомирской области, котораявернулась из Польши, и мужчины из Черновицкой области, жена которого побывала в Италии. Итого в Украине зафиксировано уже три случая заражения Covid 2019

71-летняя женщина из Радомышля Житомирской области 8 марта ходила в церковь, хотя первые симптомы болезни у нее проявились 3 марта. У пенсионерки развилось двустороннее воспаление легких ,ее подключали к аппарату искусственного дыхания. В Радомышле ввели чрезвычайное положение .

Читайте также: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Человек может быть заразным коронавируса до 37 дней – исследование

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение