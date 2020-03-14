Левіна доставлять в Україну 16 березня – ЗМІ

Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) у понеділок, 16 березня, доставлять до України.

Джерела: Громадське з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора

Пряма мова співрозмовника: "Прилітає у понеділок.

Протягом 48 годин від його доставки український суд має обрати йому запобіжний захід".

Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Левіна (Москаленка). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.

22 лютого стало відомо, що обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну Левіна (Москаленка).

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