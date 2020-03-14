Левіна доставлять в Україну 16 березня – ЗМІ
Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Олексія Левіна (Москаленка) у понеділок, 16 березня, доставлять до України.
Джерела: Громадське з посиланням на джерела в Офісі генерального прокурора
Пряма мова співрозмовника: "Прилітає у понеділок.
Протягом 48 годин від його доставки український суд має обрати йому запобіжний захід".
Що передувало: 24 січня у Болгарії затримали Олексія Левіна (Москаленка). 27 січня суд болгарського міста Бургас відправив його під варту на 40 днів.
22 лютого стало відомо, що обласний суд міста Бургас дозволив екстрадицію Левіна до України.
11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас підтвердив рішення суду першої інстанції про екстрадицію в Україну Левіна (Москаленка).
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Передісторія:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померлау лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- 6 червня 2019 року, після того як обвинувачені визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
- Олексію Левіну оголосили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк взимку 2019 року. Та згодом у квітні Генпрокуратура змінила статтю. За версією офіційного слідства, він разом із головою Херсонської облради Владиславом Мангером організував замовлення нанесення тяжких тілесних Гандзюк, що спричинило смерть.