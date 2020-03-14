Левина доставят в Украину 16 марта – СМИ

Подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) в понедельник, 16 марта, доставят в Украину.

Источники: Громадське со ссылкой на источники в Офисе генерального прокурора

Прямая речь собеседника: "Прилетает в понедельник.

В течение 48 часов с его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения".

Что предшествовало: 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина (Москаленко). 27 января суд болгарского города Бургас отправил его под стражу на 40 дней.

22 февраля стало известно, что областной суд города Бургас разрешил экстрадицию Левина в Украину.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас подтвердил решение суда первой инстанции об экстрадиции в Украину Левина.

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